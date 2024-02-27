 

За выход в Интернет в состоянии алкогольного опьянения россияне ответят по закону

27.02.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутаты сразу в трёх чтениях приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают ответственность за пользование Интернетом в нетрезвом состоянии.

С 1 мая 2024 года статья 20.21 будет дополнена следующим пунктом: «Появление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в состоянии опьянения влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток».

Как подчёркивают парламентарии, эта мера позволит минимум на треть снизить онлайн-преступность, а также «спасти расслабленных граждан от противоправных действий третьих лиц».

– Согласно статистике, более половины всех оскорблений в информационной сфере публикуют нетрезвые пользователи. Кроме того, именно такие лица под действием алкоголя зачастую становятся жертвами разных мошенников, – написала в своём Telegram-канале депутат Ирина Яровая.

Контроль за исполнением новых норм возложен на МВД и Лигу безопасного Интернета. В ближайшее время начнётся разработка приложения «Трезвая сеть» – оно будет отслеживать неадекватное поведение пользователей и оперативно передавать информацию об их действиях силовикам и общественникам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Скандалы: Кому выгодно строительство новых веток московского метро

27.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Сибирский междусобойчик

27.02 / Подольская высказалась о разительных переменах во внешности вернувшегося Киркорова

27.02 / Скандалы: Крымские отели отказывают «недружественным» туристам

27.02 / Макси-версия, с вышивкой и в стиле ретро: самые эффектные модели жилетов для весеннего образа с джинсами

27.02 / Волочкова призналась, что не готова больше рожать

27.02 / Скандалы: Долги россиян перед банками побили очередной рекорд

27.02 / Нацизм, фашизм или просто идиотизм?

27.02 / Тимофей Баженов награждён орденом Трофима Лысенко

27.02 / Мнение: О наполеоновских планах… Макрон в поход собрался?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика