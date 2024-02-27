За выход в Интернет в состоянии алкогольного опьянения россияне ответят по закону

Депутаты сразу в трёх чтениях приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают ответственность за пользование Интернетом в нетрезвом состоянии.

С 1 мая 2024 года статья 20.21 будет дополнена следующим пунктом: «Появление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в состоянии опьянения влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток».

Как подчёркивают парламентарии, эта мера позволит минимум на треть снизить онлайн-преступность, а также «спасти расслабленных граждан от противоправных действий третьих лиц».

– Согласно статистике, более половины всех оскорблений в информационной сфере публикуют нетрезвые пользователи. Кроме того, именно такие лица под действием алкоголя зачастую становятся жертвами разных мошенников, – написала в своём Telegram-канале депутат Ирина Яровая.

Контроль за исполнением новых норм возложен на МВД и Лигу безопасного Интернета. В ближайшее время начнётся разработка приложения «Трезвая сеть» – оно будет отслеживать неадекватное поведение пользователей и оперативно передавать информацию об их действиях силовикам и общественникам.

—