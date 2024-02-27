Макси-версия, с вышивкой и в стиле ретро: самые эффектные модели жилетов для весеннего образа с джинсами

Среди вещей, которые входят в базовый гардероб, вряд ли что-то носится чаще, чем джинсы. Их надевают несколько раз в неделю, но с чем еще можно сочетать джинсы, если не с курткой или свитером? Возможно, стоит обратить внимание на жилеты, которые будут популярны весной 2024 года.

Вязаный жилет

Крупная вязка, накладные карманы, металлические пуговицы и круглый вырез — теплый жилет отлично подходит для первых дней весны, когда температура только-только начинает подниматься.

Сочетать вязаный жилет можно с самыми разными вещами. Он прекрасно подойдет к джинсам или брюкам, а также к юбкам и платьям. Главное — правильно подобрать аксессуары, чтобы ваш образ был гармоничным и стильным.

Стеганые модели

Стеганый жилет — это незаменимый элемент гардероба для холодного времени года. Придайте спортивный оттенок вашему образу с помощью короткого утепленного жилета. Вместе с джинсами он составит неформальный образ для прогулки.

Высокий воротник-стойка и возможность отрегулировать ширину благодаря шнуркам с фиксатором — лучшая защита от прохладного ветерка.

Жилет в полоску

Базовые наряды, например простую белую рубашку и джинсы, легко преобразить с помощью вязаного жилета. Идеальное сочетание для воскресной прогулки по городу, когда пара удобных лоферов незаменима.

Ковбойский шик

Еще один всплеск популярности стиля 90-х этой весной будет проявляться в виде тотального увлечения денимом. Возрастает популярность монохромных образов с джинсовым жилетом, джинсами, клетчатой ​​рубашкой и соответствующими аксессуарами.

Однако характерные для ковбойского стиля детали — металлические заклепки, бахрома или вышивка — необязательны.

Длинные жилеты

Если раньше уличный стиль демонстрировал удлиненные модели на подкладке, то сейчас во главу угла встали легкие и элегантные модели. Они прекрасно сочетаются как со спортивной обувью, так и с туфлями на каблуках, если выбрать модель из струящегося джерси, а не из денима.

Лучше всего выбирать жилеты из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Также можно рассмотреть варианты из смесовых тканей, которые сочетают в себе преимущества натуральных и искусственных волокон.

Фасон жилета зависит от ваших личных предпочтений и типа фигуры. Если вы хотите подчеркнуть талию, то выбирайте приталенные модели. Если же вы хотите скрыть лишние килограммы, то лучше выбрать прямой силуэт. Длина жилета также может быть разной: до середины бедра, до колена или ниже.

Модели с вышивкой

В этом году дизайнеры предлагают джинсовые жилеты с вышивкой, которая делает их еще более стильными и привлекательными. Вышивка может быть самой разнообразной: от классических цветочных мотивов до абстрактных узоров.

Такие жилеты идеально подходят для создания ярких и запоминающихся образов, например в стиле бохо. Их можно носить как самостоятельно, так и комбинировать с другими предметами гардероба.

Модели с вышивкой могут быть использованы для создания многослойных образов. Например, можно надеть жилет поверх футболки или рубашки, а сверху накинуть кожаную куртку. Такой образ будет не только стильным, но и теплым — самое то для прохладной погоды.

Будьте в тренде и экспериментируйте со своим гардеробом!