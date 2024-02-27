Волочкова призналась, что не готова больше рожать

В новом интервью артистка поделилась размышлениями о возможности стать приемной матерью. Анастасия Волочкова подчеркнула, что хотя в настоящий момент она не влюблена, в случае появления в жизни артистки мужчины с детьми от прошлых отношений, знаменитость обеспечит им тепло семейного очага.

Анастасия Волочкова поделилась мыслями о том, что наличие общих детей не обязательно способствует укреплению отношений между партнерами. По мнению артистки, даже наоборот, рождение ребенка может оказаться “грузом”, который подрывает основы брака:

“Вы считаете, что рождение ребенка — это скрепление семьи? Нет, это обуза”, – подытожила Анастасия Волочкова.

Напомним, что у 48-летней знаменитости уже есть дочь Ариадна от брака с Игорем Вдовиным. Личная жизнь артистки омрачена сложными отношениями с наследницей балерины, которая проживает с отцом и его новой супругой, Еленой Николаевой. Елена взяла на себя роль матери для Ариадны.

Анастасия Волочкова призналась, что не готова больше рожать. Артистка подчеркнула, что если бы у нее появился мужчина мечты с ребенком, она бы проявила к этому ребенку особое отношение и заботу. Тем самым балерина смогла бы продемонстрировать преданность и доверие к партнеру, и это было бы важнее, чем иметь общих детей.