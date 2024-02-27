Скандалы: Долги россиян перед банками побили очередной рекорд

Кредитная нагрузка на среднестатистического заемщика в России растет колоссальными темпами

Скорость ее накопления такова, что начинает вызывать серьезные опасения экономистов. Насколько оправданно сейчас «обрастать» кредитами — читайте в материале «НИ».

Как снежный ком

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обнародовала пугающую статистику о резком росте задолженности граждан.

По данным ФССП, за 2023 год число исполнительных производств по взысканию долгов в пользу банков выросло с 20,1 до 24,6 млн. А общая сумма долгов, подлежащих взысканию с граждан в пользу банков, увеличилась с 3,04 до 3,26 трлн рублей. Рост за год превысил 200 млрд!

Для сравнения: в 2018 году объем долгов составлял всего 2,54 млрд, а количество производств было втрое ниже, чем сейчас — 7,9 млн. Откуда пошел такой вал неплатежей?

По мнению аналитиков, резкий рост количество займов, за которыми россияне обращаются в банки, продиктован страхом. Опасаясь дальнейшего витка непредсказуемой инфляции, граждане массово берут кредиты, надеясь при их помощи «обогнать» стремительный рост цен.

Одни вкладывают в недвижимость в надежде на ее дальнейшую сдачу в аренду и получение пассивного дохода. Другие пытаются открыть свое дело и закупают необходимое оборудование. Третьи вкладывают средства в покупку бытовой техники, опасаясь, что «скоро станет еще дороже». А четвертым «не до жира»: пытаясь свести концы с концами, беднейшие граждане берут кредиты «до получки», чтобы элементарно выжить.

Тренд на повышение

Как пояснил «НИ» начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ», кандидат экономических наук Олег Абелев, ситуация с ростом объема задолженности наблюдается с 2019 года. В последние годы ставки планомерно снижались до тренда на повышение, который стартовал летом 2023 г.

«Это влекло за собой рост задолженности. Вполне возможно, что и объем просрочек тоже рос. Если взять общую сумму просрочек, то она примерно в доле к общей сумме долга не меняется. Если растет общая сумма долга, то, скорее всего, растет и количество судебных производств. Само соотношение не очень изменилось. Скорее важен тренд на рост общего объема долгов. Примерно за 6 лет он вырос примерно на 600-700 млрд рублей. И это довольно существенно», — отмечает эксперт.

Такое резкое увеличение закредитованности населения, неспособного вовремя погасить накопленные долги, начинает вызывать существенное беспокойство властей, вынужденных принимать экстренные меры.

«Эта ситуация сейчас начинает исправляться со стороны ЦБ, который с помощью повышения ключевой ставки резко снижает импульс долговой нагрузки со стороны потенциальных заемщиков», — отмечает эксперт.

Благодаря этим мерам теперь заемщики будут чаще задумываться, а следует ли им увеличивать свою долговую нагрузку в таких условиях.

«Второй импульс — это введение ЦБ со второго полугодия механизма предельной долговой нагрузки в расчете на одного заемщика. Теперь потенциальный заемщик не сможет занимать выше суммы предельной долговой нагрузки, если не докажет свою платежеспособность банку», — отмечает Олег Абелев.

Вопрос дня: копить или тратить?

По наблюдениям экономиста Абелева, в последнее время под давлением ЦБ модель потребления в России меняется на модель сбережения. В первую очередь, этому способствовали высокие ставки, установленные регулятором.

«При высоких ставках норма сбережения в экономике будет увеличиваться. В перспективе граждане будут, скорее всего, больше сберегать. Особенно в регионах люди со средними доходами сейчас начнут свои деньги начинать сберегать. Если этого не будет происходить, то рост потребления будет отражаться на ценах. И это будет дольше и дольше вынуждать ЦБ не понижать ключевую ставку», — прогнозирует эксперт.

По мнению специалистов, введение механизма ограничения предельной долговой нагрузки для заемщиков наряду с повышением ключевой ставки станут мерами, призванными оградить заемщика от потенциального банкротства.

Предлагаемые меры уже привели к существенному росту числа депозитов. Банки привлекают вкладчиков повышенными ставками, активно размещая рекламу в СМИ. Вместе с тем, часть населения опасается, что после мартовских выборов ситуация в стране может измениться, и даже тот высокий процент, который по вкладам предлагают банки, не убережет их накопления от инфляционного «таяния».

Спасительная «вторичка»

В отличие от банкиров, девелоперы утверждают, что сейчас у тех, кто хочет улучшить жилищные условия, появилась возможность извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

Как пояснила в беседе с «НИ» представитель костромского агентства недвижимости «Усадьба» Надежда Тихомирова, в последнее время цены на жилье на рынке несколько снизились. Это значит, что сейчас — самое время покупать.

«Многие думали, что все зависит от ипотечных ставок, и как только они вырастут, спрос упадет, и собственники начнут цены снижать. Вместе с тем, во время СВО у нас некоторым категориям граждан подняли зарплату, причем достаточно сильно, и у них деньги начали появляться. В таких условиях сильно спрос не снизился. А это значит, что и цены не снизятся. Сейчас идут небольшие колебания цен. Многие думают: „Дождусь снижения ставок — и буду покупать“. Но проблема заключается в том, что как только ставки снизят — цены сразу поползут вверх. Как подсказывает мой опыт, сейчас проще взять ипотеку и рефинансировать ее, как пойдет снижение ставки», — отмечает эксперт.

Как полагает Надежда Тихомирова, сейчас многим выгоднее взять стандартную «вторичку».

«Многие жалуются, что им сложно накопить на первоначальный взнос, но большинство приходят с продажей уже имеющейся „вторички“: продают „однушку“, а покупают 2-3-комнатную квартиру. У большинства уже все равно база есть, они просто улучшают жилищные условия.

Она напомнила, что сейчас в России действует господдержка на строящееся жилье: со ставками для айтишников 4,1%, семейная ипотека под 8%.

«А по вторичке ставки — от 17%, но даже тут покупка будет выгодна. Ведь главное — не процентная ставка ипотеки, а цена объекта. Если человек купит жилье за 4 млн рублей под 18%, а через год ставку снизят, ее можно рефинансировать, а цена объекта сохранится. Разбег цен большой — разница между свежепостроенным домом и таким же жилым рядом — может быть очень существенной», — уверена риелтор .

Она полагает, что сейчас выгоднее взять квартиру на вторичном рынке с ремонтом под 18%, чем новостройку в серых стенах под 8% и делать там ремонт «с нуля».

«Ожидать, что завтра будет лучше, — глупо. Когда была ставка 9,5% — люди вяло выбирали, а когда подняли, покупатели забегали. Я полагаю, что в этом году ставки вряд ли снизятся. Тем, кто надеется на „удобный момент“, возможно, придется еще целый год ждать», — резюмировала риелтор.

Анна Скудаева

Оригинал материала: “Новые Известия”