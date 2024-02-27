 

Тимофей Баженов награждён орденом Трофима Лысенко

27.02.2024, 11:33, Разное
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В России после перерыва в 71 год вновь учредили орден Трофима Лысенко за выдающиеся успехи в изучении биологии и агрономии или их популяризации.

Об этом стало известно только после первого публичного вручения награды – орденом был награждён журналист и депутат Госдумы Тимофей Баженов.

В указе говорится, что орден вручается «за вклад в изучение борщевика как бактериологического оружия недружественного государств, нацеленного против суверенитета Российской Федерации, благополучия и традиций её многонационального народа».

Вторым обладателем правительственной награды стал министр по делам молодёжи Чеченской республики Адам Кадыров. Орден он получил с формулировкой: «По сложившейся традиции».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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