Мнение: О наполеоновских планах… Макрон в поход собрался?

Явно разгневанный общением с согражданами-фермерами и огорчённый необходимостью молча проглатывать их оскорбления, французский президент Эмманюэль Макрон таки нашёл «законный» выход своей агрессии. Предсказуемо им оказалась… #Россия. Пожалуй, никогда прежде глава Пятой республики не был столь милитарен в своих высказываниях.

Россия delenda est, фактически заявил он, поставив вопрос ребром: «или — или».

Собственно, это уже агония.

То, что два года назад казалось европейским лидером блицкригом на полгода, — ну что-там стоит додавить экономически «1,5% мирового ВВП» — теперь вылилось в затяжной конфликт на истощение… в первую очередь самого «золотого миллиарда». Причём весь остальной мир коллективный Запад отнюдь не поддерживает. Скорее наоборот. То есть, Запад начинает понимать, что свою войну со «страной-бензоколонкой» он уже проигрывает. И, осознавая последствия, готовится пойти ва-банк.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы #Россия не смогла выиграть эту войну, — заявил Эмманюэль Макрон. — Мы убеждены, что [военное] поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе».

С этой целью французский президент объявил по итогам встречи европейских лидеров в Париже о создании новой коалиции, которая будет поставлять Украине ракеты и боеприпасы большей дальности. Он также сказал, что в будущем не следует исключать отправки западных сухопутных войск для непосредственной борьбы с т.н. «российской агрессией».

«Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя. Мы сделаем всё возможное», — подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Интересно, понимает ли французский президент, во что ввязывается сам и втягивает Европу? Ведь его усилиями весь мир стал ещё на несколько шагов ближе к полноценной Третьей мировой с ЯО.

Жить им всем надоело, что ли?

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