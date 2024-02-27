 

Стали известны характеристики прозрачного Lenovo ThinkBook

27.02.2024, 9:45, Разное
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На выставке Mobile World Congress (MWC) 2024 компания Lenovo представила концепт-версию ноутбука ThinkBook, обладающего прозрачным дисплеем и лазерной клавиатурой. Об этом пишет издание The Verge.

Ноутбук оснащен безрамочным 17,3-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии MicroLED. Его уникальность заключается в том, что он способен достигать коэффициента прозрачности до 55%, когда пиксели находятся в выключенном или черном состоянии. Однако по мере их активации дисплей становится менее прозрачным, достигая яркости в 1000 нит и превращаясь в непроницаемое белое полотно.

Журналисты The Verge отметили несколько проблем с таким подходом. Прозрачный дисплей позволяет окружающим людям видеть выводимую информацию, что может оказаться нежелательным. Кроме того, разрешение интерфейса ограничено 720p из-за использования технологии MicroLED, в то время как с OLED-матрицей оно бы снизилось до 480p.

Вместе с прозрачным экраном в ноутбуке ThinkBook применяется лазерная клавиатура вместо физической. Клавиатура проецируется на топкейс, а датчики движения отслеживают касания пальцев в определенных областях проекции.

Следует отметить, что ThinkBook представляет собой исключительно демонстрационное устройство, и Lenovo не планирует выпускать его в потребительской версии.


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