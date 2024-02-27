Аналитики РАН провели исследование динамики ВВП РФ

Аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН осуществили анализ динамики ВВП РФ на середину февраля 2024 года. Они отмечают противоречивые тенденции в экономической динамике страны.

В декабре 2023 года ВВП начал расти после небольшого снижения в ноябре того же года. Однако оценка роста ВВП в четвертом квартале 2023 года снизилась на 0,5 процентного пункта, достигнув 4,8% годовых. Это связано с пересмотром ретроспективных данных Росстата за 2022–2023 годы, особенно в промышленности и строительстве.

Аналитики также отмечают замедление роста ВВП в четвертом квартале 2023 года. Индекс ВВП, измеряемый ВЭБ, вырос всего на 0,1%, в сравнении с ростом на 0,8–1,9% в предыдущие пять кварталов.

ИНП РАН указывает на стагнацию промышленности в последние семь месяцев 2023 года. Это свидетельствует о достижении предела производственных мощностей в некоторых отраслях.

Прогноз ИНП РАН по росту ВВП РФ в 2024 году остается ниже консенсуса. Они ожидают роста на 1,2%, в то время как другие источники, такие как ЦБ и FocusEconomics, предполагают рост на 1,6%. Прогноз ВШЭ также составляет 1,5% роста в 2024 году.

Хотя ожидаемое замедление частного потребления пока не подтверждается, аналитики продолжают наблюдать за экономической ситуацией в России.