 

Адвокат Жорин рассказал о тревожном звонке от Алибасова перед его госпитализацией

27.02.2024, 9:20, Разное
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Несколько дней назад в прессе появились новости о том, что 76-летний основатель популярной группы “На-На” Бари Алибасов был экстренно госпитализирован. Врачи Боткинской клиники привели продюсера в чувства, но его состояние по-прежнему оставляет желать лучшего. Специалисты больницы сначала подозревали у заслуженного артиста РФ инсульт, однако эта информация пока не подтвердилась. Окончательный диагноз на данный момент неизвестен.

Близкие музыкального продюсера отмечали, что Бари Алибасов в последнее время будто перестал радоваться жизни. Это отметил и звездный адвокат Сергей Жорин, который в беседе с журналистами издания “Пятый канал” поведал о недавнем общении с музыкантом. Правозащитник рассказал о тревожном звонке от Алибасова перед его госпитализацией.

В беседе с представителями прессы адвокат Жорин сообщил, что время от времени созванивался с Бари. Обычно заслуженный артист сначала много шутил, а уже потом переходил к сути дела. Однако их крайний разговор по телефону заметно отличался. Сергей рассказал, что Бари Алибасов вел себя странно и, судя по голосу, находился в подавленном состоянии. В несвойственной для себя манере артист благодарил адвоката за все хорошее, что тот для него сделал. Это, по словам Жорина, было больше похоже на прощание.

“Минут 15 благодарил меня. Я ему говорю: «Бари, ты как будто прощаешься”, – рассказал Сергей.

Ранее “Дни.ру” уже писали, что основатель популярной группы “На-На” Бари Алибасов находится в больнице. Сын продюсера в беседе с журналистами рассказывал, что его отец мечтает скорее оказаться дома.


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