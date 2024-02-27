Европейцам придётся понять, что исключением в американской политике был не Трамп, а Байден

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Европейцы считают правление Трампа и его вероятное возвращение в Белый дом исключением в череде американских администраций. Но политолог Лиана Фикс, чьи слова приводит The Wall Street Journal, отмечает, что это скорее Байден стал исключением, и европейцам скоро придётся понять, что США больше не будут играть роль лидера в их Трансатлантическом союзе.



AP

Джо Байден стал президентом США, пообещав сплотить демократические страны мира против авторитарных государств. Он изначально обещал, что будет поддерживать Украину, сколько потребуется. Однако вскоре риторика сменилась, и Байден обещал уже поддерживать Киев, сколько сможет.

Но теперь и вовсе российские войска подняли триколор над Авдеевкой, украинские силы отступили, а в европейских столицах распространились опасения, что политический паралич в Вашингтоне может вынудить США отступить от своей руководящей роли.



Решимость США столкнулась с рядом препятствий, начиная от состояния военно-промышленного комплекса западных стран, который требует обновления. Но главная проблема возникла внутри США, где сторонники Дональда Трампа блокируют выделение дополнительной помощи Киеву, ставя под сомнение не только важность поддержки Украины для американской безопасности, но даже значение самого альянса.

Этот вопрос страны альянса намерены обсудить в июле на саммите в Вашингтоне. По мнению военных аналитиков, если к тому времени Киеву поступит военная помощь США, Украина сможет провести этот год в подготовке к наступлению в 2025 году.

Но если этого не произойдёт, а силы Путина добьются дальнейших успехов, праздничная встреча НАТО в честь юбилея организации может превратиться демонстрацию разделённости альянса. Страны будут обсуждать, сможет ли Вашингтон выполнить свои обязательства в предстоящие годы в Европе и на других военных театрах в Азии и на Ближнем Востоке.

Автор статьи отмечает, что американские чиновники не ожидали, что в первые же месяцы президентства Байдена начнётся конфронтация с Москвой. Учитывая, что основное внимание они уделяли Китаю и внутренним проблемам, целью было сохранить отношения с Москвой на ровном уровне, пока Байден занимался альянсами. Украина стала испытанием для политики альянсов Байдена, пишет автор статьи.

Некоторые аналитики по безопасности говорят, что Байдену следовало сразу поставить Киеву критически важные системы вооружения, пока российские военные не успели адаптироваться, а американские парламентарии не стали возражать. Но другие эксперты объясняют: Вашингтон боялся, что украинцы не смогут должным образом использовать всё передовое оружие, а также опасения вызывала ядерная угроза со стороны России.

При этом европейские чиновники задумались, не означает ли сопротивление некоторых республиканцев в конгрессе отход от политики альянсов Байдена. «Дело не в том, что мы хотим покинуть Европу, — заявил сенатор Джей Ди Вэнс. — Дело в том, что нам необходимо сосредоточиться на Восточной Азии, и нам нужно, чтобы наши европейские союзники активизировались в Европе».

Европа не сможет покрыть дефицит, если США не возобновят в скором времени свои поставки, говорят эксперты. При этом некоторые политологи уверяют, что нынешний сдвиг в политике — явление временное. По их словам, республиканцы воспринимают войну на Украине как дело демократов, поэтому не поддерживают.

Но политолог Лиана Фикс отмечает, что ставки в дебатах в конгрессе и на президентских выборах в США выходят далеко за рамки Украины. «В Европе до сих пор бытует мнение, что Трамп представляет собой исключение из многолетней трансатлантической политики, — сказала она. — Но если Трамп победит, придёт осознание того, что срок Байдена был исключением. И Европе придётся приспособиться к новому направлению американской внешней политики, в котором США на самом деле не являются лидером союза с Европой».