Мнение: О зачётном факапе… Могут ли они быть «хорошими»?
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Нет ничего хуже «розовых очков». Когда они спадают, или когда сама жизнь вынуждает их снять, может стать больно. Очень больно. Иногда и чисто физически.
Очередная новость из мира светлоликих «розовых пони». Белокурая красавица приехала в район компактного расселения трудовых мигрантов из южных регионов с добрыми намерениями. Мол, надо же показать людям, что «они такие же, как мы», и что их не нужно демонизировать.
Результат получился немного предсказуемым…
Команда телешоу «60 минут» планировала снять «объективный» репортаж о мигрантах в Швеции. Съёмочная группа приехала в квартал, где живут выходцы из Восточной Африки. Спустя полторы минуты оператора сбила машина. Затем сразу же после реплики о том, что многие представители диаспоры являются «мирными и дружелюбными», репортёров начали провоцировать чернокожие мигранты в масках. Нападавшие начали кидать камни и пытались избить членов съёмочной группы.
Всем пришлось срочно ретироваться.
https://t.me/rusbrief/203675
Кажется, с толерантностью и мультикультурализмом в этот раз вышло не очень. То ли с ними переборщили, то ли наоборот, нужно удвоить усилия и усилить понимание.
Но пока — где-то получился факап.
И почему же всё пошло не так?
Где ошибка?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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