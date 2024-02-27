Мнение: О зачётном факапе… Могут ли они быть «хорошими»?

Нет ничего хуже «розовых очков». Когда они спадают, или когда сама жизнь вынуждает их снять, может стать больно. Очень больно. Иногда и чисто физически.

Очередная новость из мира светлоликих «розовых пони». Белокурая красавица приехала в район компактного расселения трудовых мигрантов из южных регионов с добрыми намерениями. Мол, надо же показать людям, что «они такие же, как мы», и что их не нужно демонизировать.

Результат получился немного предсказуемым…

Команда телешоу «60 минут» планировала снять «объективный» репортаж о мигрантах в Швеции. Съёмочная группа приехала в квартал, где живут выходцы из Восточной Африки. Спустя полторы минуты оператора сбила машина. Затем сразу же после реплики о том, что многие представители диаспоры являются «мирными и дружелюбными», репортёров начали провоцировать чернокожие мигранты в масках. Нападавшие начали кидать камни и пытались избить членов съёмочной группы.

Всем пришлось срочно ретироваться.

https://t.me/rusbrief/203675

Кажется, с толерантностью и мультикультурализмом в этот раз вышло не очень. То ли с ними переборщили, то ли наоборот, нужно удвоить усилия и усилить понимание.

Но пока — где-то получился факап.

И почему же всё пошло не так?

Где ошибка?

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