Личное: “Очень красивый мексиканец”

Белоснежки и казановы многим кажутся бесполезными для брака, но это неправильно.

При большом дисбалансе казановы и белоснежки действительно могут причинить страдания, но дисбаланс и без них – вещь печальная.

При балансе же белоснежки умеют не изменять, как и казановы. Да, им сложнее это дается, да, чаще всего они продолжают немного флиртовать или “дружить” как они это называют, но изменяют не обязательно.

Строго говоря, белладонны и КСЖ изменяют в браке тоже часто, но, как мы понимаем, далеко не всегда.

Поэтому к письмам белоснежек о браке нужно все-таки относиться серьезно. Застревают в любовной аддикции они крайне редко и ненадолго, в одиночестве почти никогда не бывают, разве что короткий период, то есть личная жизнь их бывает даже проще, чем у других типов, в том числе и в браке.

За исключением одного. Им всегда сложно сделать выбор. Они всегда почти в мучениях: этот или тот. Их полигамия чаще всего проявляется именно в этом: не в физических изменах, а в симпатии к двум и даже к трем, и в неуверенности, что их нынешний – лучше, чем бывший, а бывший – лучше, чем будущий.

В ТГ тоже разбираем как повелось.

ulyana14107

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Прошу разобрать мое письмо, надеюсь моя история покажется интересной.

Эта история про то, как я бросила своего парня с которым мы были вместе пять лет и уехала на другой край земли начинать новую жизнь.

Почти через несколько дней без знания языка я познакомилась с мужем. А в итоге, ровно через год я вернулась туда, откуда начинала, да, будучи замужем, но с абсолютным не пониманием что мне делать.

Мне 27 лет, я работаю специалистом в области закупок на удаленке в крупной компании, квартиру мне подарила бабушка, зарабатываю я немного.

С Д я познакомилась на моей прошлой работе. Моя подруга тогда сказала мне, что скоро в наш офис переведут новенького Д и я почему-то сразу ощутила предчувствие, а после, когда мы впервые увидели друг друга, то я сразу поняла, что эта будет интересная история.

Я подошла познакомиться и после этого мы уже общались каждый день. Общение было легким, приятным и мне было ну очень сильно интересно!

Уже позже, когда мы стали жить вместе, он говорил, что каждый раз, когда он обнимал меня на прощание, у него был дикий стояк и ему было очень необычно от этого и стыдно.

А жить вместе мы начали очень скоро, потому что нас обоих уволили. Может быть, потому что мы занимались сексом на кухне в офисе и не заметили новых видео-камер, а может, действительно из-за тех глобальных перемен в компании, не знаю. Но общая беда, интересы и страсть по настоящему сблизили нас.

Еще тогда от коллег до него дошло много сплетен о моих любовниках в офисе и наши отношения стали наполняться не только страстью, но и скандалами.

Я тогда встречалась с женатым мужчиной С. С мне нравился, но я понимала, что ничего не будет, но и встречаться с ним мне тоже нравилось.

Д тогда взломал мой телефон и прочитал куча любовных переписок и выгнал меня.

Я устроилась на новую работу и пришла мириться, пообещав , что больше такого не будет.

Но так продолжалось все пять лет.

У меня есть своя квартира и я убегала к себе от скандалов из-за очередных переписок или из-за того, что я флиртую с друзьями Д. Или просто от того, что я чувствовала, что скандалов из-за обоюдного недовольства скопилось слишком много.

Д всегда шел первым на применения, так как я очень сильно обижалась на его оскорбления и жесткие слова, но в душе понимала, что он прав.

За пять лет, что мы вместе он стал мне родным. Я обустраивала свою квартиру, мы приезжали друг к другу в гости. Я старалась покупать в его квартиру всякое, иногда давала ему деньги или покупала что-то недорогое, убирала, сама сделала ему небольшой ремонт, а он всегда вкусно готовил, так как я не особо люблю это делать.

Мое недовольство было в том, что он всегда очень мало зарабатывал, много тратил на сигареты или алкоголь, и денег всегда не было. Плохо следил за здоровьем, что меня раздражало.

Да, Д вкусно готовил и секс был такой красивый и приятный и мне было очень сильно интересно с Д, но когда я просила его взять меня замуж, Д сразу давал мне понять, что это будет, но не сейчас и это растянулось на года.

(Был бы казанова, женился бы сразу, но Д – КСЖ и брак для него – это серьезно, как для любого онегина)

По словам Д: «потому что постоянно виляешь хвостом перед всеми мужиками».

Я периодами, то была очень милой и романтичной, принимала его у себя как самого лучшего друга и любимого гостя, то уставала и пыталась себе вытянуть желаемое: капала ему на мозги тем, что он мог бы больше времени уделять заработку, а не разбазаривать деньги непонятно на что и уже либо жениться, либо отстать.

В один момент мне надоело бесконечно прощаться и мириться и я решила, что найду другого, более серьёзного парня.

Но я очень сильно любила Д, замуж у меня не получалось за него выйти, наши отношения тогда были плохие и я решила, что пора начать не просто новую, а кардинально другую жизнь.

Моя тетя купила мне билеты и пригласила меня пожить у нее и начать семейный бизнес, мне эта идея очень понравилось и я подумала, что вот, жизнь дает мне шанс, надо быть открытой к новому.

Я собрала вещи и полетела на другой конец планеты, но документы на въезд в страну, где жила моя тетя не приняли и я застряла в Мексике.

Я сообщила обо всем Д и что я улетела, что не вернусь и что наши отношения кончены, что причины все я ему сто раз говорила.

На следующий день Д сказал, что чуть не покончил жизнь самоубийством.

Мне было грустно, я шла по улице, как вдруг ко мне подбегает очень красивый мексиканец. Пускай будет Р.

Р милый, 30 лет, работает в туризме.

Есть машина и большой дом.

Он стал что-то говорить на английском, потом на испанском, я ничего не поняла и сказала на очень плохом английском, мол, пошли в мой отель.

Я имела ввиду, что там есть интернет и я бы смогла что-то ответить. Но он потом всегда вспоминал этот момент с улыбкой.

Мы сидели на ступеньках моего съемного домика и сразу нашли общий язык, как бы смешно это не звучало.

Я почти ничего не понимала, но Р мне очень понравился и я почувствовала, что Р начинает влюбляться. На первом свидании с Р я поделилась, что у меня разбитое сердце от того, что бывший парень так долго не женился на мне, на что Р сразу сказал, что мы скоро поженимся. Так и вышло, все закружилось с бешеной скоростью.

Через неделю я уже жила с Р и все было хорошо, Р говорил, что никогда в жизни не был влюблен и для него все чудо, кружил меня, был ласковый и нежный, покупал цветы, но с Д я так и не перестала общаться.

Я сказала Д, что скоро выйду замуж. Таким Д я еще никогда не был. Он стал предлагать замуж , просил вернуться, говорил комплименты и обещал все на свете. Но я решила быть с Р.

С Р мне было тоже очень кайфово, он всегда организовывал досуг, за все платил, восторгался и делал абсолютно все, чтобы я никуда от него не делась. А я работала по ночам, а днем наводила порядки, старалась делать ему массаж, видела, как он млеет от комплементов, была очень милой и за все благодарной, готовила нам ужины, иногда покупала еду и маленькие мелочи в дом, помогала во всем, в чем могла.

Ночные работы вымотали меня, бесконечная жара, депрессия, скука по своей любимой квартире и семье меня измотала, я похудела на 12 кг, очень плохо ела и много нервничала, но Р я не жаловалась, а Д да, Д уговаривал вернуться, приводил доводы, почему для моего здоровья лучше жить в России с русским мужем.

Р говорил, что был счастлив и что, очень боится, что я уеду в Россию и не вернусь, что уехал бы со мной, но у нас две большие собаки и документы делать на них долго. Мы прожили вместе год, поженились, а через две недели я улетела домой на Новый год.

(Как вы думаете, друзья, почему она не изменяла Р, но всегда изменяла Д? И кто Р по типу и почему?)

Новый год я встретила с Д, он приехал ко мне, без подарка, просто купил еды и алкоголь, говорил, что все словно я и не уезжала и все как раньше.

Д работает без выходных теперь, я несколько раз приезжала к нему, квартира в ужасном состоянии (после депрессии от моего ухода), как он говорит.

Д обещает, что весной он получит хорошие деньги и мы поженимся и сделаем ремонт. Я устала от этих вечных обещаний, да и не верю в них, потому что, уверена, слишком много там моих щипцов торчит за этим.

Р уже купил подарки для меня и умоляет вернуться скорее, готов купить билеты хоть сейчас – каждый день меня подгоняет, торопит, а я говорю, что лечу зубы и лечение затягивается, поэтому не могу вернуться сейчас.

Д мало поменялся за этот год, по моим ощущениям, все как и было, но умоляет меня поверить в очередное «я исправлюсь, все будет хорошо».

А Р хочет скоро продать свою дорогую машину, сдавать дом и планирует переезд в Россию, вместе с собаками, чтобы я могла жить рядом с семьей. Но я боюсь, что эта жизнь в моей маленькой квартире на накопления, которые будут исчезать ему надоест, и его зависимость, могут начаться скандалы и он захочет вернуться в Мексику, а там я жить не хочу. Да, там Карибское море, курорт и все красиво, но там я зависима, мне трудно адаптироваться к суровому жаркому климату, а в России муж тоже со всем этим столкнется и мне тоже будет от этого тяжело и мучительно.

Дорогая , Эволюция, я боюсь потерять обоих мужчин, но понимаю, что мне нужно придержаться одной линии и быть последовательной.

Помогите, пожалуйста, что я не вижу и что мне нужно сделать, чтобы не качаться и не висеть вверх ногами?

(Я напишу потом, но не могу лишить удовольствия группу своих комментаторов попробовать ответить самим)