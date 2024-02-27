Протесты фермеров в Европе обнажили опасную усталость ЕС от украинского конфликта

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Недовольство европейских аграриев конкуренцией со стороны дешёвого украинского продовольствия, выливающееся в акции протеста по всему Старому Свету, чётко показывает, что страх перед Россией сменился у европейцев усталостью от конфликта на Украине, констатирует Bloobmerg. Как предупреждает обозреватель агентства, это — «музыка для ушей Путина», и такую проблему нужно как можно скорее решать.



AP

Разразившиеся на третьем году украинского конфликта протесты аграриев в Европе служат наглядной иллюстрацией того, что западные союзники Киева измотаны военными действиями и их последствиями, пишет обозреватель Bloomberg.

Как напоминает журналист, правительству Франции в итоге удалось успокоить своих фермеров, пообещав защитить их от украинского импорта. Особенно восточных конкурентов опасались производители куриного мяса, утверждавшие, что украинская курятина ввозится в огромных объёмах, её крайне сложно отследить, а доходы с её продажи обогащают крупные корпорации. Президент Франции Эммануэль Макрон в этом месяце даже «ткнул пальцем» в украинского «куриного магната» Юрия Косюка, владельца холдинга МХП — французский лидер предупредил, что Париж «не заинтересован в том, чтобы этого человека обогащать».

Недовольство фермеров может кому-то показаться побочной проблемой — особенно на фоне сложностей с застрявшим в конгрессе США законопроектом о выделении дополнительной помощи Киеву, — но на деле оно хорошо демонстрирует, «как у европейцев, которые на фоне стагнации в экономике и перспектив возвращения Дональда Трампа не очень настроены геройствовать, страх перед Россией вырождается в усталость от войны», убеждён колумнист Bloomberg.

Терзающие ныне Старый Свет разногласия по торговым вопросам — признак того, что там только сейчас стали понимать, чем будет оборачиваться затяжной конфликт, рассуждает журналист. Резкий рост импорта украинских продуктов питания в ЕС, который в секторе той же курятины составил 47%, объясняется тем, что Брюссель в начале конфликте решил в знак солидарности с Киевом приостановить действие пошлин на ряд украинских товаров — и такой режим недавно продлили до 2025 года. Теперь же украинский импорт становится для европейцев «мишенью»: Европейская комиссия уже предложила ввести квоты на ряд продовольственных товаров — чего, впрочем, всё равно не хватило, чтобы успокоить аграриев, упоминается в материале Bloomberg.

Грызня по вопросу украинского импорта также символизирует, насколько тяжело даётся Европе адаптация к «теперь уже не такому простому с геополитической точки зрения миру», констатирует колумнист агентства. Это, в частности, просматривается в вопросе вступления Украины в ЕС: хотя Киеву в любом случае предстоит пройти перед полноценным присоединением к блоку долгий и сложный путь, недовольство сельхозработников его уж точно не упростит. Дело в том, что Украина, которая по площади пахотных земель опережает Италию, после вхождения в состав Евросоюза будет иметь право на субсидии объёмом $100 млрд, тогда как остальным членам блока придётся затянуть пояса. В итоге отношение публики к интеграционным амбициям Киева становится более прохладным — согласно свежим соцопросам, большинство граждан Германии на данный момент выступают против вступления Украины в ЕС.

Все эти распри — «музыка для ушей Владимира Путина», и с этой проблемой нужно что-то делать, особенно на фоне воцарившегося теперь в Европе пессимизма, предупреждает обозреватель Bloomberg. Европейские лидеры, включая того же Макрона, хотят утихомирить своих фермеров, и это можно понять, но украинскую курятину вряд ли можно назвать действительно важнейшим вызовом сельхозсектора на фоне, например, роста производственных затрат, общей забюрократизованности и климатических изменений, полагает журналист.

Простейшим выходом для Европы станут компенсационные выплаты фермерам, но учитывая, что найти деньги на это сейчас вряд ли удастся, логичнее было бы начать честно объяснять публике, какими затратами на самом деле оборачивается для Старого Света поддержка Украины — и какие последствия ему будет сулить поражение Киева, убеждён автор. Брюсселю необходимо составить чёткое представление о том, на какие жертвы готовы пойти европейские экономики ради «надёжного мира на их рубежах», при этом разъяснив фермерам, что они не будут в одиночку нести бремя за «выживание Украины и, впоследствии, её интеграцию в ЕС». К кое-каким жертвам должен быть готов и сам Киев, которому было бы неплохо отказаться от части положенных ему субсидий, отмечает обозреватель Bloomberg.