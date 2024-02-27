 

Мнение: О ноже в спину от ближайшего партнёра… И ведь не последний?

27.02.2024, 0:05, Разное
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И снова, и снова, и снова…

Бесконечно.

Как только начинает казаться, что «всё на мази», кто-то из тех, на кого никогда бы не подумал, предательски вонзает в спину нечто острое. Колюще-режущее. Словно, подлянка от Немезиды.

После чего можно в 100500-й раз браться за опус «Что такое “не везёт”, и как с этим жить дальше».

Вот и сейчас…

Очередной «нож» прилетел. Украине. От поляков с любовью.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский по итогам встречи с протестующими польскими фермерами, которые высыпают и втаптывают в грязь украинское зерно, заявил, что именно #Украина — должна. И не только #многоденег.

«Украина должна понять, что европейский рынок не может принять ее агропродукцию в таком количестве, — отметил чиновник. Ей необходимо обеспечить поставки в те страны, куда она раньше отправляла зерно. Но для этого нам нужен “позитивный подход” Украины, её сотрудничество,… Наши украинские партнёры должны понять положение наших фермеров».

Он отметил, что увеличение импорта связано с нынешним конфликтом на Украине. По его словам, ещё в 2021 году Брюссель имел «нормальные торговые отношения» с Киевом, поскольку «импорт был приемлемым». Ранее #Украина поставляла свою сельхозпродукцию в Азию, в том числе в #Китай и Индию, а также в Египет, но из-за блокировки транспортировки по Чёрному морю она «потеряла большую часть рынков в Азии, Африке, и этот украинский экспорт был перенаправлен в ЕС». Москва таким образом вытолкнула Киев с традиционных рынков, заявил еврокомиссар.

Ой, он, кажется, разбил походя ключевой миф Киева, что Украина смогла в одностороннем порядке реанимировать зерновой экспорт рухнувший после того, как #Россия вышла из «зерновой сделки» в прошлом году. Оказывается #экспорт зерна именно морем и на рынки Азии так и не восстановился. А все «объёмы» связаны исключительно с благотворительностью ЕС, который согласился принять и купить немалую часть украинского зерна по демпинговым ценам.

Но любая #благотворительность имеет свои пределы. Для Евросоюза они настали, и он стал говорить и действовать более решительно. Не случайно же польские фермеры протестуют уже который месяц кряду без проблем с полицией и своими властями. Они «платят [высокую] цену за либерализацию торговли с Украиной», подчеркнул еврочиновник, тем самым поддержав неформально эти протесты.

Ещё одно доказательство, что Европа устаёт нести бремя поддержки украинской войны против России. И что эту усталость начинают осознавать даже тупые еврочиновники.

А Украина теперь — кругом и всем должна?

И её краеугольный миф о «форпосте против российской агрессии» больше не работает?

какой ещё «нож в спину» от партнёров и спонсоров мог бы оказаться более болезненным?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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