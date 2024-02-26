Мнение: Чем Москва лучше Израиля, и прочие грустные новости оттуда

1. Поэт-сатирик Игорь Иртеньев, имеющий российское и израильское гражданство, много критикует Россию в своих произведениях. Оно и неудивительно: во всех конфликтах России и США он безусловно вставал на сторону американцев. Однако Израиль сатирику тоже нравиться перестал. Блогер zemfort1983 цитирует пост Иртеньева про уровень жизни в Израиле. Привожу цитату с некоторой цензурой (ссылка):



На моей исторической родине (Израиль) всё [плохо] – [женщины] одеваются безвкусно, очередь в поликлинику нужно ждать месяцами, рядом с шикарным зданием стоит из последних сил жуткая развалюха, если ты в автобусе не успел схватиться за поручень, поднимаешься с пола, необязательность тотальная – от обувной мастерской до канцелярии премьер-министра.

На моей малой родине (Москва) всё [отлично]. [Женщины] одеваются с парижским шиком, очередь в поликлинику на следующий день, рядом с новым зданием буквально на глазах растёт другое, водитель в автобусе (троллейбусы отменили как класс) не тронется с места, пока не убедится, что ты, старый [мужчина], наконец, кряхтя, уселся. Боты твои, доставшиеся от прадеда, отдают из починки – моргнуть не успеваешь, у градоначальника челядь на цирлах бегает. Одна беда – фашизм этот [нехороший], причём равномерно – от Москвы до самых [нехороших] окраин.

2. Тем временем из сектора Газа приходят очередные новости об «успехах» исторической родины пожилого сатирика, которая «не воюет со своими соседями», и в которой, конечно же, нет никакого фашизма (ссылка):



За почти пять месяцев конфликта в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, детей, женщин, чем за весь период с 2014 года после госпереворота на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Это огромные цифры для этого региона, и просвета не видно», — отметил он. Глава российского МИД добавил, что Россия активно хочет помочь израильтянам и палестинцам договориться. По его словам, никакого другого пути, кроме прямого диалога, Москва не видит, подчеркнул Лавров.

Напомню также, что методы русской армии отличаются от методов израильской армии принципиально. Наши солдаты не воюют против мирного населения. Основная часть гражданских потерь на Украине связана с действиями ВСУ, а не российских вооружённых сил. Жители Украины сейчас уже даже перестали обращать внимание на воздушные тревоги, так как знают — мирные объекты Россия не бомбит, так что в жилых домах и рядом с ними безопасно. Может, конечно, прилететь сбившаяся с цели ракета украинской ПВО, но это всё же не каждый день.

3. Блогер Павел Шипилин пишет (ссылка):

Тель-Авив принял решение ограничить вход на Храмовую гору для палестинцев с Западного берега на время священного месяца Рамадан. «Ограничения на вход на Храмовую гору введены для арабов из Иудеи и Западного берега. Разрешение смогут получить только лица старше 60 лет, дети младше 10 лет и не более 15 тысяч человек», — рассказал источник в правительстве еврейского государства.

Собственно, это именно то, чего опасались арабы, когда создавался Израиль — в конце 1940-х они аргументировали свои возражения тем, что мусульманам ограничат доступ к святым местам. Храмовая гора — третье по святости место в исламе, здесь находятся такие культовые сооружения, как мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

Мотивация религиозных ограничений, противоречащих базовым правам человека, примерно следующая: в условиях продолжающегося конфликта в Секторе Газа Израиль опасается террористических актов в Иерусалиме.