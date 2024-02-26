Мнение: Зачем ЦБ держит ставку, самозапрет кредитов и недружественные коллекторы

1. Профессор Александр Скоробогатов объясняет, почему Центробанк России продолжает держать высокой базовую ставку, от величины которой зависит стоимость кредитов для бизнеса и граждан (ссылка):



Наш ЦБ продолжает держать ставку на уровне выше инфляции под непрекращающийся аккомпанемент обвинений в «работе на врага».

В основе этих обвинений лежит нехитрая мысль о том, что предприятиям, в том числе оборонным, нужен доступный кредит для продолжения/расширения производства. И, если ЦБ, сохраняя высокую ставку, им этого не дает, значит, он ставит палки в колеса нашему экономическому росту.

Ну, а дальше уже следуют конспирологические версии, мол, в ЦБ сидят агенты Запада.

Между тем, в своем пресс-релизе ЦБ дал простое объяснение своей политике, согласное с ее современным научным обоснованием:

…внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. В то же время растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту. Этот процесс займет продолжительное время.

Если спрос есть, но удовлетворить его нельзя, то единственной реакцией рынка на это может быть лишь повышение цены. Что будет, если всем вдруг понадобится жилье на Невском проспекте, где нового жилья по объективным причинам появиться не может? Только его удорожание.

Так же и в масштабах всей экономики. Если все ресурсы заняты — все при деле и производственные мощности загружены, — то в ответ на увеличение спроса не будет увеличения выпуска, ибо уже нечем. На дополнительный спрос последует лишь рост цен, т.е. ускорение инфляции. <…>

Почему же тогда у нас так топят за понижение ставки? Здесь, конечно, играют роль экономическое невежество и инфантилизм, особенно характерные для тех, кто остается под действием дурмана марксистских и прочих мракобесных левых идей, вложенных им в голову в советской школе. Но важнее интересы определенных, не самых ответственных, слоев бизнеса — сильно закредитованных и желающих теперь переложить свои долги на все общество.

Так что борцы с буржуями, топящие за низкую ставку, подыгрывают как раз этим самым буржуям — точнее, худшим из них.

Вообще, судить надо по плодам. Если бы жесткая денежно-кредитная политика была таким тормозом для нашей экономики, она бы не показала в прошлом году такие блестящие результаты в беспрецедентных санкционных условиях. Опять же, поучительно сравнить наши результаты с европейскими, где ставка традиционно ниже инфляции, а роста нет.

Вспомним и начало СВО, когда из-за санкций, в возможность которых до последнего никто не верил, типа отключения свифт, на валютном и фондовом рынке началась настоящая паника. Если бы не жесткие действия ЦБ, это могло бы очень плохо закончиться. Между тем, именно на экономическом фронте мы показали себя лучше, чем кто-либо мог ожидать.

Резюмирую: высокая ставка в условиях полной занятости и/или высокой инфляции — элемент трезвой политики, который некогда был характерен для Запада, сделав его великим, и который нынче помогает побеждать нам.

Добавлю от себя, что за мочилово ЦБ определённые лица платят уже много лет, и это известно каждому. Возможно, какая-нибудь говорящая голова и требует снизить ставку искренне, по зову сердца — отрицать такую возможность нельзя. Вместе с тем, сам факт критики ЦБ вызывает в 2024 обоснованные подозрения.

2. Осторожные россияне вскоре смогут запретить себе брать новые кредиты, чтобы не ввязываться в неподъёмную кредитную кабалу (ссылка):



Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россияне с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, граждане смогут в своей кредитной истории устанавливать запрет на заключение договоров с кредитными организациями. Однако это не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки. Главная цель этого закона — борьба с мошенничеством.

Ранее документ был одобрен Советом Федерации. Предполагается, что воспользоваться услугой можно будет, подав заявление через МФЦ или портал Госуслуг. В МФЦ возможность станет доступна с 1 сентября 2025 года.

Очень разумная идея. Во-первых, мошенникам будет сложнее повесить на жертву кредит без её ведома, подав фальшивую заявку в какую-нибудь неразборчивую кредитную организацию. Во-вторых, с точки зрения психологии такие запреты — отличный способ справиться с искушением жить в кредит.

3. В правительстве спорят, следует ли запретить в России взимание долгов коллекторами, которые работают в интересах недружественных стран. У разных ведомств по этому вопросу разное мнение (ссылка):

Коллекторам, банкам и микрофинансовым организациям (МФО), тем или иным образом связанным с недружественными странами, не стоит полностью запрещать собирать долги внутри России. Об этом со ссылкой на отзыв Минэкономразвития на проект президентского указа, разработанный Минюстом в январе этого года, пишет РБК.

В ведомстве не прокомментировали тезисы отзыва, однако указали, что считают возможным компромиссное решение по данному документу с учетом позиций иных заинтересованных сторон. Представитель Минюста подтвердил, что отзыв на проект указа получен.

Авторы законопроекта рассматривают его как антисанкционную меру. Он должен закрыть возможность требовать свои деньги для организаций, для которых иностранцы выступают учредителями, собственниками или косвенно контролируют юрлицо.

Потенциально указ затронет и взыскателей, которые после 1 марта 2022 года сменили недружественную иностранную юрисдикцию регистрации на тоже иностранную, но в дружественной стране. Проверять наличие связей хотят обязать Федеральную службу судебных приставов (ФССП), у которой есть реестры взыскателей и право вести надзор за ними.

В пояснительной записке указывается, что на «иностранцев» приходится значительный объем взысканий, они продолжают работу и имеют возможность вывода полученных доходов.

А кроме того, отмечают чиновники, такие коллекторы могут оказывать давление на граждан страны, негативно влиять на наименее защищенные слои населения и увеличивать социальную напряженность, что создает угрозу национальной и экономической безопасности.

Однако в пояснительной записке Минэкономразвития напоминается, что вывод средств за пределы страны для нерезидентов из недружественных стран уже регулируют другие указы, а при нарушении взыскателем законодательства его деятельность можно запретить и сейчас.

В качестве другого аргумента ведомство предполагает, что попавшие под ограничения коллекторы начнут продавать долги тем, кого запрет не затронет, то есть речь пойдет о перераспределении доходов. Соответственно, такую практику с аналогичной аргументацией можно распространить на любой рентабельный бизнес с «недружественным» участием.