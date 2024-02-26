Мнение: О неисчерпаемом ресурсе… Почему русские бежали от мобилизации, но (якобы) идут на контракт?

А в самом деле — почему полтора года назад, едва только Владимир #Путин объявил «частичную» мобилизацию, тысячи российских мужчин призывного возраста бросились на штурм Верхнего Ларса, а уже полгода спустя их ровесники начали буквально осаждать вербовочные пункты? Почему и сейчас там нет отбоя от желающих заключить контракт с ВС РФ, как бы ни кидала #Украина фейки про «потери»?

Всё дело в деньгах, говорите? Ответ неверный.

Мобилизованных сразу же уравняли в денежном довольствии с воинами-контрактниками, проходящими службу в зоне СВО. И региональные доплаты появились почти моментально. Так что не #деньги тут сыграли главную роль. Ну или не только они.

На заглавном фото — обычный Иван из обычной российской глубинки. С детства он ходил в обычную сельскую школу по обычному русскому бездорожью.

Пешком за несколько километров. Каждый день. В унылую школу, где печальная директриса, она же учитель по всем предметам, больше думала о том, где найти дрова, как починить ветхие парты и как выбить #финансы на следующий год. Потому что «в районе» только и хотят закрыть это учреждение образования, куда ходят — во все классы — дай Бог, полсотни учеников.

Где уж тут думать о качестве образования! Немудрено, что реальные знания Иван получил разве что на уроках труда. И ему повезло, что работая на ветхих станках советских времён, он сумел сохранить все пальцы рук в целости.

Помимо школы, у Ивана был досуг — самодеятельная «качалка» и секция бокса, которую вёл всё тот же школьный трудовик-физрук.

В команду мастеров, конечно, не пробиться с таким «тренером». Но кое-какой навык постоять за себя Иван всё же обрёл. Что пригодилось ему в армии. Служба там, несмотря на все тяготы и лишения, оказалась самым ярким эпизодом в его жизни.

А дома — всё то же самое. Бильярд и редкие дискотеки в том же сельском клубе.

Где можно и неловко потанцевать и немножко подраться со сверстниками, потому что девчонок меньше, чем парней. Да, девушки валят от такой житухи в город: но им там проще найти своё место под солнцем. Хотя бы через «замуж». У справных сельских мужиков такой опции нет.

А дома у Ивана — всё тот же не отлипающий от телевизора, чуть постаревший отец и подросший младший брат, который делает уроки под «соловьиные трели».

Причём тут показана иванова #жизнь в «хорошей» глубинке, зажиточной. Во многих сельских поселениях и школы «укрупнили», так что детям приходится ездить за тридевять земель на стареньком ПАЗике, и клубы закрыли. Не на что их содержать.

Вот и выбор у Ивана невелик:

— остаться в родном селе работать механизатором за 10-15 тысяч в месяц, а тоскливыми вечерами пить, смотреть телек с отцом и выть на луну от тоски;

— рвануть в райцентр и там найти работу на 25-30 тысяч, мотаясь каждый день за 30-40-50 км, потому что за такую зарплату даже комнату не снять;

— разом решить все проблемы, заключив контракт: тут и «подъёмные», и довольствие в месяц, как в год, и какие-никакие перспективы.

Ну а если «не повезёт», и пуля там или мина прилетят, куда не надо…

Если «по чесноку»: вот это глубинная сельская «альтернатива» — разве жизнь для молодого российского парня?

Именно такие люди, коих не один миллион, — и есть новая #нефть сейчас, верно?

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