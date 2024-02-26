Разработчики игр стали причиной задержки Nintendo Switch 2

Издание Nikkei сообщает, что релиз игровой консоли Nintendo Switch 2 состоится не ранее марта 2025 года. Первоначально планировалось выпустить девайс в 2024 году, однако по информации из различных источников, произошел сдвиг сроков.

Причиной отсрочки, по данным Nikkei, стало опасение Nintendo перед возможным неудовлетворением спроса со стороны покупателей в начальный период продаж. Кроме того, японская игровая компания хочет уделить больше времени разработчикам для создания контента, чтобы при запуске консоли не возникло его нехватки.

Согласно Nikkei, Nintendo Switch 2 будет поддерживать как портативный, так и стационарный режимы работы, аналогично оригинальной модели. В отличие от базовой версии с IPS-дисплеем диагональю 6,2 дюйма, Switch 2, по информации издания, получит экран большего размера.

Вероятно, стартовая модель будет оснащена 7-дюймовым дисплеем, аналогичным версии Switch OLED. Журналисты также отметили, что Switch 2 будет поддерживать игры в разрешении выше, чем оригинал.