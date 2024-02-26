 

Разработчики игр стали причиной задержки Nintendo Switch 2

26.02.2024, 20:10, Разное
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Издание Nikkei сообщает, что релиз игровой консоли Nintendo Switch 2 состоится не ранее марта 2025 года. Первоначально планировалось выпустить девайс в 2024 году, однако по информации из различных источников, произошел сдвиг сроков.

Причиной отсрочки, по данным Nikkei, стало опасение Nintendo перед возможным неудовлетворением спроса со стороны покупателей в начальный период продаж. Кроме того, японская игровая компания хочет уделить больше времени разработчикам для создания контента, чтобы при запуске консоли не возникло его нехватки.

Согласно Nikkei, Nintendo Switch 2 будет поддерживать как портативный, так и стационарный режимы работы, аналогично оригинальной модели. В отличие от базовой версии с IPS-дисплеем диагональю 6,2 дюйма, Switch 2, по информации издания, получит экран большего размера.

Вероятно, стартовая модель будет оснащена 7-дюймовым дисплеем, аналогичным версии Switch OLED. Журналисты также отметили, что Switch 2 будет поддерживать игры в разрешении выше, чем оригинал.


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