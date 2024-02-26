Мнение: Зачем он вернулся??



Главная тайна пригожинского мятежа

На фоне гибели Навального как-то фоном всплыла в памяти у многих фигура другого путинского оппонента с как бы другой стороны – Евгения Пригожина. Который тоже погиб при, скажем так, неясных обстоятельствах. Сейчас все это кажется каким-то далеким, как в тумане – а ведь прошло-то, на самом деле, всего полгода. Про Пригожина не хотят никак вспоминать ни путинский официоз, ни релоцированная оппозиция – он для всех был чужим. Вообще сильно заметна тенденция – представлять «пригожинский мятеж» не более как какое-то досадное и малозначащее происшествие.

А ведь, если задуматься, тут у нас едва ли не самое загадочное из всего, что вообще происходило за эти два года СВО. Как этот мятеж вообще мог зародиться» в нашей насквозь зарегулированной и пронизанной спецконтролем реальности, почему он до определенного момента шел практически «как по маслу», почему потом бунт без всякого видимого внешнего воздействия вдруг «встал» и рассосался, как по мановению волшебной палочки… Последующее падение всей головки «Вагнера» в самолете на общем фоне как раз кажется вполне понятным и чуть ли не естественным.

Всё это крайне интересно и странно, и про это наверняка будут когда-то потом написаны книги, в которых весь «бунт» будет описан и просчитан буквально по минутам. Однако лично для меня самым непостижимым и даже абсурдным остается другой вопрос: почему Евгений Пригожин уже после того, как его мятеж (названный уже Путиным «государственной изменой») провалился – остался в РФ и далее стал вести себя как ни в чем ни бывало?! Пришел, например, вместе с командирами Вагнера вскоре после «подавления мятежа» на прием к Путину в Кремль. Более того: в конце июля Пригожин улетел «по делам» в свою любимую Африку… и через несколько дней, завершив «командировку», вернулся! Как хотите, но в этом мне видится какая-то, черт возьми, пародия на пресловутое «возвращение Навального» в памятном январе 2021 года.

Как говорится про такие случае в народе – к черту в зубы. Сам же Путин предстает в этих историях каким-то волшебным магнитом: к нему все возвращаются! Летят, как мошки на открытый огонь. Причем, похоже, прекрасно отдавая себе отчет, что возвращаются на смерть.

Или все ж Пригожин не понимал, чем для него – открытого бунтовщика и государственного изменника – чревато даже не возвращение, а просто каждый миг пребывания на территории РФ?

Уникально было уже то, что его вообще сразу после 26 июня не арестовали. Все-таки, как ни крути, а двинуть танки на Москву – не шутка. Последним таким, если мне память не изменяет, был Адольф Гитлер, и закончил он плохо. Пригожин, вероятно, был не очень хорошо образован, особенно в гуманитарной сфере – но в школе-то он всяко учился. Про Гитлера должен был знать.

Но – как ни в чем ни бывало! Побунтовал малость, потом сходил «вместе с ребятами» (сдав, естественно, на входе оружие) на беседу в Кремль, перетер там «вопросики», рядовых «вагнеровцев» вроде как «приютил» Лукашенко – и Пригожин как бы уверился, что всё позади, в России ему ничто не угрожает, можно и дальше мутить всякие интересные дела??

Это выглядит как какое-то просто фантастическое легкомыслие. Может, Пригожин был дурачок? Причем дурачок доверчивый, как дитя?

Но, если даже не слушать его видео, то, м-ммм, даже короткого взгляда на его биографию достаточно, чтобы понять – это был кто угодно, но точно не дурачок. Пригожин – тертый-перетертый калач, отсидевший в тюрьме по «интересной статье», поднявшийся из камеры на самые высоты российской «политики», находивший общий язык и с зеками, и с гебистами, и даже людоедами из Африки. Командир уголовников, которых он каждый день пачками отправлял на смерть. Пожалуй, он последний, кого можно было бы подозревать в легкомыслии и доверчивости.

Или, может, Пригожин не знал, с кем он имеет дело? Считал В.В.Путина рыцарем без страха и упрека, со старомодными представлениями о чести, чье слово крепко, как гранит? Хм… ну полноте. Поскольку Пригожин долго был «кремлевским поваром» для самых специфических поручений – он-то, по идее, должен был как раз лучше всех представлять, с кем он на самом деле имеет дело – и понимать, что нанес своему хозяину обиду, которую он не простит никогда.

В любом случае – почему он остался?? Почему не бежал при первой же возможности?! На что он рассчитывал, этот лысый солдат удачи? … и т.д.

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