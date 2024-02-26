 

Пользователям Telegram Premium дадут возможность читать переписки своих контактов

26.02.2024, 19:33, Разное
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Пользователи Telegram с премиум-аккаунтами смогут читать до 50 случайных сообщений из переписки своих контактов в месяц.

О появлении такой функции объявили в блоге мессенджера. При этом, Telegram будет автоматически отфильтровывать сообщения, которые могут содержать личные данные.

Новая функция получила название «Колесо откровений» – она оформлена в виде отдельного чата (его можно скрыть), в котором для платных пользователей циклично идут 50 случайных сообщений его контактов. Имена их авторов поначалу скрыты, но спустя 7 дней они будут частично приоткрываться (например: J*hn или M*chael), а ещё через 7 дней сообщение исчезнет из колеса откровений – ему на смену придёт новое.

– Premium-пользователи Telegram могут больше – в том числе им доступны такие функции, которых нет ни в одном другом мессенджере. Хотите знать о близких больше? Только в ближайшие три месяца Premium будет доступен со скидкой при оплате на год, – говорится в публикации.

Согласно инсайдерской информации, в «Колесо» также будут попадать сообщения, представляющие собой медиафайлы – видео, аудио, фото, голосовые сообщения. При этом переписка пользователей, которые сами имеют Premium-аккаунт, раскрываться не будет (на время действия аккаунта), равно как и удалённые сообщения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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