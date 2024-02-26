Доктор развеял популярный миф о давлении

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26.02.2024, 19:05, Разное
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Гипотония, известная как состояние с артериальным давлением ниже “120 на 80”, не должна восприниматься как заболевание, отмечает доктор Александр Мясников. По его мнению, низкое давление является нормой, а плохое самочувствие гипотоников не связано с уровнем давления.

На такое пониженное давление часто списывают низкий тонус, вялость и плохое самочувствие, однако доктор Мясников убежден, что гипотония на самом деле является абсолютно нормальным давлением, и отнюдь не в ней заключается причина неприятных симптомов. По мнению специалиста, значение “120 на 80” фактически указывает на предгипертонию. Он отмечает, что эпизоды ухудшения самочувствия при низком давлении могут быть вызваны сосудистой остановкой, обусловленной воздействием препаратов или других факторов.

Мясников советует анализировать образ жизни людям с постоянно низким давлением, которые жалуются на свое состояние. Он подчеркивает, что малоподвижный образ жизни, отсутствие физической активности и недостаток свежего воздуха могут быть причиной ухудшения самочувствия.


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