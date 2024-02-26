Мнение: Пенсиями не отделаемся

До меня, увы, только недавно дошло, что пресловутое “повышение пенсионного возраста”, случившееся аккурат сразу после предыдущих выборов Путина, было нужно только для того, чтобы получить больше денег для подготовки к войне. И больше ни для чего. На самом деле это легко понять, просто учитывая, какие несметные миллиарды тратятся на “СВО” каждый день в последние два года. Понятно, что если б войны не было, то денег на пенсии хватало бы с избытком и так.

И, как мы помним, по ходу собственно избирательной кампании 6 лет назад бдительный чекист ни словом, ни вздохом ни разу не выдал, что такие планы – поднять пенсионный возраст, провести мобилизацию и взять Киев – у него вообще имеются. Никто, как говорится, ничего не заподозрил.

Интересно – какие сюрпризы нас ждут после ЭТИХ выборов? Такого же масштаба – или еще круче?