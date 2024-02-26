 

Мнение: Пенсиями не отделаемся

26.02.2024, 18:35, Разное
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До меня, увы, только недавно дошло, что пресловутое “повышение пенсионного возраста”, случившееся аккурат сразу после предыдущих выборов Путина, было нужно только для того, чтобы получить больше денег для подготовки к войне. И больше ни для чего. На самом деле это легко понять, просто учитывая, какие несметные миллиарды тратятся на “СВО” каждый день в последние два года. Понятно, что если б войны не было, то денег на пенсии хватало бы с избытком и так.

И, как мы помним, по ходу собственно избирательной кампании 6 лет назад бдительный чекист ни словом, ни вздохом ни разу не выдал, что такие планы – поднять пенсионный возраст, провести мобилизацию и взять Киев – у него вообще имеются. Никто, как говорится, ничего не заподозрил.

Интересно – какие сюрпризы нас ждут после ЭТИХ выборов? Такого же масштаба – или еще круче?

Источник: Размышления вольного социолога


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