Как работают создатели софта, сотрудничающие с Cat casino

Клуб Кэт использует программное обеспечение, выпускаемое известными компаниями: Pragmatic Play, Microgaming, Endorphina, NetEnt и другими. Список вендоров, сотрудничающих с ресурсом, все время расширяется. Фактически cat casino выступает в качестве посредника, предлагающего клиентам доступ к сотням разных автоматов.

Между разработчиками софта наблюдается серьезная конкуренция. Из-за этого вендоры постоянно совершенствуют слоты, придумывают новые интересные опции. Одновременно с этим повышается финансовая отдача игр.

Создание топовых аппаратов

Cat casino посещает много опытных геймеров. Они тщательно выбирают слоты, ориентируясь не только на графику и звуковое сопровождение. Чтобы игры были интересны всем, разработчики тщательно продумывают их тематику. Многие автоматы (после договора с правообладателями) создаются по мотивам комиксов, кинолент.

Новшества, вводимые разработчиками, касаются не только тематики, но и других характеристик слотов:

механики формирования оплачиваемых комбинаций изображений;

бонусных уровней;

особых символов;

дополнительных функций.

В клубе Кэт появляется все больше аппаратов с джекпотами. Суперпризы в слотах прогрессивного типа. Это значит, что их величина постоянно растет. Фонд для выплаты наград формируется благодаря отчислениям со ставок.

Особенности разработок разных вендров

У игр каждого из разработчиков свои отличительные особенности. Например, автоматы от Pragmatic Play привлекают внимание качественным графическим оформлением и наличием возможности активации бонусных опций за плату. Во многих тайтлах компании вместо линий выплат используется механика «Megaways». Оплачиваемые комбинации символов формируются определенным числом способов.

На сайте популярны слоты от Microgaming. Их особенности – высокий показатель возврата, большие число бонусных опций и тематических раундов. Помимо автоматов, Microgaming специализируется на выпуске лайв-игр.

Многим нравятся автоматы бренда Endorphina. У игр компании трехмерная графика, необычные бонусные функции и интересные сюжетные линии. Благодаря использованию технологии HTML5 аппараты запускаются и на компьютерах, и на мобильных телефонах.