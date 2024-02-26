Путин был прав — терпение даёт свои плоды, и Запад устаёт от Украины

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Последние пара недель выдались «крайне удачными» для Владимира Путина, заявил экс-глава ЦРУ по операциям в РФ Стивен Холл в эфире CNN. И по большей части это вызвано угасающей поддержкой Запада в отношении Украины — то, о чём Путин предупреждал своих людей уже два года и то, что сегодня происходит на глазах всего мира.

Да, Путин наблюдает за ситуацией. И, конечно же, он будет искать момент, когда можно будет набрать обороты или воспользоваться этой публичной дискуссией о дефиците, который сейчас испытывает Украина. Так как же РФ приспосабливается, на ходу меняет свою стратегию на постоянной основе, пока мир обсуждает, какая помощь идёт или не идёт на Украину?

СТИВЕН ХОЛЛ, экс-глава ЦРУ по операциям в России: Прежде всего, эта пара недель выдалась крайне удачной для Владимира Путина. Думаю, это заметно по его поведению и по тому, что он делает и говорит. Мне кажется, что сейчас Владимир Путин начинает убеждать всех сомневающихся — а под сомневающимися я имею в виду не людей на улицах, которые, возможно, протестуют, а тех, кто окружает его, его приближённые, которые могли говорить: «Боже, неужели действительно так и произойдёт?»

Изначально он, по сути, говорил: «Послушайте, в долгосрочной перспективе, если мы будем держаться, Запад, в частности США, потеряет концентрацию. У них сдадут нервы. Они перестанут поддерживать Украину так или иначе. Просто наберитесь терпения».

Что ж, теперь, два года спустя, он смело может сказать: «Терпение приносит свои плоды». Запад должен показать ему, что он ошибается. Но я думаю, что сегодня он чувствует уверенность в положении дел и будет продолжать идти по тому же пути, по которому шёл с самого начала.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2024 года.