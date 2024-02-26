 

Собянин: Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал

26.02.2024, 17:35, Новости дня
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На территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) строится жилье, социальная и транспортная инфраструктура. С каждым годом район становится комфортнее, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что за последние годы в районе запустили две станции МЦК и станцию метро “Технопарк”. Сейчас строится станция “ЗИЛ” Троицкой линии метро.

Готовность объекта составляет 50%, уточнил градоначальник. По его словам, сейчас идет устройство основных конструкций, а все работы планируется завершить в конце 2024 года.

“ЗИЛ” станет конечной станцией Троицкой линии. С нее можно будет пересесть на МЦК, а в перспективе – на Бирюлевскую ветку.

“Таким образом, мы создаем современный московский городской вокзал, который станет центром транспортной инфраструктуры этой территории”, – подчеркнул Собянин.

С каждым годом на ЗИЛе появляется все больше социальных объектов. В январе открылась детско-взрослая поликлиника. Медицинскую помощь там получают около 24 тысяч человек, сообщил мэр.

Также Собянин осмотрел строящийся музейно-выставочный центр “Коллекция”. Там будут размещать постоянные и временные экспозиции. Он станет частью арт-квартала с летней террасой, заведениями общепита и зонами отдыха.

Ранее мэр Москвы рассказал о создании городского вокзала Петровско-Разумовская. Транспортный узел объединит первый и третий центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-3), две линии метро и маршруты наземного транспорта


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