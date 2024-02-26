Скандалы: «Если вышел из строя Mercedes»

На что Петербург меняет финскую и немецкую уборочную технику

Петербургский завод финского производителя уборочной техники Wille так и не смог возобновить производство, остановленное в 2022 году. «Фонтанка» узнала, кто заменяет машины Wille, Mercedes, Scania и Caterpillar на городских дорогах и во дворах. Спойлер: львиная доля почти 10-миллиардного пирога импортозамещения досталась производителям из Белоруссии.

О сложностях с обслуживанием импортной уборочной техники в середине февраля рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин. Отвечая на вопрос депутатов Законодательного собрания о том, почему несмотря на миллиардные закупки таких машин их все равно не хватает, чиновник сообщил, что дело в «амортизации». По словам Разумишкина, сейчас тротуары Северной столицы убирают машины Wille и другая техника зарубежного производства, по ним возникают «определенные проблемы по запасным частям». «Выйдет из строя какой-то «Мерседес», ждать, когда придет деталь, достаточно долго», — отметил он. Чтобы не зависеть от импорта, должна происходить «определенная смена», добавил вице-губернатор.

Что не так с Wille?

Еще четыре года назад Смольный планировал доверить уборку города финской технике, но петербургского производства. Финская компания Wihuri Group (бренд Wille) еще в 2017 году объявила о намерении локализовать выпуск техники для коммунального хозяйства в Петербурге. Весной 2019 года в присутствии Александра Беглова, который тогда занимал должность врио губернатора, был открыт завод в Левашово. Финны планировали производить 300–350 единиц техники в год и наладить сборку пяти моделей. Сообщалось, что за счет оснащения различным навесным оборудованием она может быть многофункциональной: например, расчищать снег, посыпать дороги песком и солью зимой, а летом подметать улицы. «Чтобы я не брал в руки лопату, и мои служащие тоже», — шутил тогда Александр Беглов.

Вероятно, на первом этапе речь шла больше о сборке присланных из Финляндии машинокомплектов. Во всяком случае, об изначальном уровне локализации руководство завода тактично умалчивало. Но компания подумывала заключить специальный инвестиционный контракт со Смольным и Минпромторгом, который позволил бы получить льготы в обмен на увеличение доли российских деталей.

Но полноценно завод проработал всего год: с началом пандемии объем выручки предприятия резко упал. Как пояснили тогда в компании — из-за того, что Смольный снизил финансирование закупок коммунальной техники, а частные клиенты на фоне ковидных ограничений тоже сократили или заморозили инвестиции в это направление. В итоге предприятие работало на склад и занималось сервисным обслуживанием уже проданной техники.

После начала спецоперации производство было и вовсе остановлено. В декабре 2022 года завод сменил руководителя: место финна Кари Хирвонена заняла Екатерина Шляховская, а название ООО сменилось с «Вихури Рус» на «КМ-ТЕХ». Тем не менее, по данным СПАРК, владельцем компании продолжает оставаться Wihuri Oy.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству, всего город успел закупить 270 единиц техники Wille, в том числе три машины Смольный приобрел за последние два года. На долю финского производителя приходится 11% всего парка комблага. Городские власти готовы были бы закупить и больше техники Wille. Но «дополнительное предложение на рынке отсутствует». Что касается запчастей, то они «поставляются разными фирмами», отметили в пресс-службе. Но, вероятно, починить можно не все. Сейчас в уборке дорог задействовано 253 многофункциональных погрузчика Wille, то есть на 17 меньше, чем закуплено, говорится в ответе комблага.

Екатерина Шляховская на момент публикации не ответила на вопрос «Фонтанки» о производстве и обслуживании техники Wille на петербургском предприятии.

В комитете по труду сообщили, что об уходе в простой завод не заявлял.

Чем замещают импортную уборочную технику

Парк уборочных машин в Петербурге насчитывает 2415 единиц, рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству. Импортная техника все еще занимает в этом парке заметную долю, хотя по сравнению с 2021 годом она снизилась с 45% до 37%. «В последние годы приобретается исключительно техника российского и белорусского производства», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Значительная часть импортной техники закупалась ГУДП «Центр», ГУДП «Путь» и АО «Коломяжское», которым скоро предстоит превратиться в бюджетные учреждения. В их аукционной документации модели техники, как правило, прямо не названы, а лишь указаны желаемые характеристики. Иногда машины не покупались, а брались в аренду или лизинг. Однако, судя по закупкам запчастей, в парке присутствовали Wille, Mercedes, Caterpillar, Scania, а также польские бульдозеры OZ-MBR35.

Как следует из данных портала госзакупок, в 2022–2023 годах СПБ ГКУ ЦКБ, подведомственный комитету по благоустройству, для уборки улиц и тротуаров закупил 356 машин на общую сумму 4,7 млрд рублей.

Большую часть рыночного пирога получил КАМАЗ, у которого городские власти приобрели 182 дорожных комбинированных машины на сумму 2,76 млрд рублей. На втором месте по количеству техники — белорусский «Амкодор», который поставил Петербургу 80 универсальных погрузчиков на общую сумму 592,5 млн рублей. А вот по деньгам на второй строчке оказался «Кургандормаш», у которого Смольный приобрел 40 универсальных коммунальных машин на 603,3 млн рублей. Также технику в Петербург поставляли калужский «Меркатор Холдинг», тульское НПО «Плавский». Кроме того, был приобретена одна ирландская подметальная вакуумная машина Multihog CV350.

Жилищный комитет с началом уборочной реформы (теперь за дворами следят не коммерческие подрядчики, а районные жилищные агентства) тоже импортозамещал машины. По данным портала госзакупок, в 2022–2023 годах ведомство приобрело почти 2 тысячи единиц техники (с учетом прицепов и полуприцепов, но без учета навесного оборудования и газонокосилок) на сумму 4,9 млрд рублей.

Здесь в безусловных лидерах оказались белорусские производители. Так, Петербург закупил 445 коммунальных машин на базе трактора «БЕЛАРУС-82.1» от Минского тракторного завода на 1,5 млрд рублей. «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» произвел для Северной столицы 383 уборочных и погрузочно-уборочных машин на 830,3 млн рублей. Еще один производитель из братской республики — «Амкодор» — поставил 76 универсальных погрузчиков на 381 млн рублей.

Среди российских поставщиков заметную долю пирога импортозамещения получила петербургская компания «Вулкан», которая производит технику для ЖКХ под маркой «Митракс». За последние два года жилищный комитет закупил у предприятия 108 промышленных тракторов с навесным оборудованием на 578,7 млн рублей.

«Сейчас в жилищных агентствах белорусская техника и техника отечественного производства показывают свою целесообразность», — отметил в своем выступлении Евгений Разумишкин. Правда, и к ней есть вопросы. По словам вице-губернатора, чтобы устранить неполадки, проводятся «мозговые штурмы», в которых главные механики районных жилищных агентств могут задать вопрос производителю.

Впрочем, чиновники неоднократно говорили, что основная проблема не в технике и не в деньгах, а в количестве рабочих рук. В том числе — и перед нынешней зимой. Идея закрепить за каждой машиной аж по три человека осталась утопией, коммунальщики признаются, что им некого сажать в трактор. В последние месяцы было несколько сильных снегопадов и оттепелей, которые сначала превращали город в царство сугробов, а потом — в скользкий и подтаявший каток. Технику — вне зависимости от страны ее происхождения — иногда используют оригинальным образом.

Галина Бояркова

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”