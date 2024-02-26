 

Джейсон Стейтем снимется в ремейке фильма «Семнадцать мгновений весны» Никиты Михалкова

26.02.2024, 17:33, Разное
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Британский актер Джейсон Стейтем сыграет главную роль в ремейке фильма «Семнадцать мгновений весны» российского кинорежиссера Никиты Михалкова. Актёру предстоит сыграть роль советского разведчика Максима Исаева.

– Мы обсуждали этот вопрос ещё в 2013 году, когда я прилетал в Россию. Михалков сказал, что российские артисты – полные бездарности по сравнению со мной, – говорит Стейтем. – И вот на днях Михалкову под руку подвернулся подходящий проект, и он позвал меня.

Актёр добавил, что за прошедшие десять лет он подтянул свой разговорный русский язык благодаря активности российских фанатов на его страницах в социальных сетях.

– Морда в грязи, в жопе ветка – получается разведка, – продемонстрировал знания Стэйтем.

Михалков ранее скрывал, что работает над ремейком, но после заявлений американца был вынужден приоткрыть завесу тайны.

– Советской картине недавно исполнилось 50 лет, и она уже покрылась своего рода исторической пылью – не помогла даже колоризация. В ремейке я хочу добавить английской школы актёрского мастерства. Джейсон, который интересуется русским менталитетом и в целом популярен у нас в стране, был лучшим вариантом, – сказал кинорежиссёр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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