 

В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей

26.02.2024, 16:50, Разное
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В Ташкентском городском суде вынесли приговор 23 обвиняемым в смерти 68 детей, вызванной индийским препаратом от ОРВИ. Решение было объявлено 26 февраля.

Согласно информации из зала суда, обвиненные были признаны виновными по 12 статьям, включая приготовление к преступлению, соучастие в нем, злоупотребление властью, а также дачу и получение взятки. Наказание в виде лишения свободы было назначено на сроки до 20 лет.

Среди осужденных – директор индийской компании Quramax Medical Рагвендра Пратар, приговоренный к 20 годам лишения свободы, экс-глава агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев, приговоренный к 18 годам, а также два его заместителя, которым назначили по 16 лет тюремного заключения.

Трагический инцидент произошел в конце 2022 года, позже было обнаружено, что препарат содержал токсичное вещество – этиленгликоль. С тех пор началось расследование, которое выявило факты нарушения законодательства о медицинских препаратах.

В августе 2023 года Ташкентский городской суд начал рассмотрение дела о смерти 65 детей в республике после приема этого препарата. Позднее число погибших увеличилось до 68.


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