 

Baza: 8-летний мальчик перевел с телефона мамы 400 000 рублей незнакомым людям

26.02.2024, 16:50, Разное
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В Москве восьмилетний мальчик стал жертвой мошенников, которые уговорили его перевести порядка 400 тыс. рублей, принадлежащих матери. По информации Telegram-канала Baza, на злоумышленников он наткнулся, увидев рекламу бесплатных промокодов для игры Standoff 2 в Telegram.

Ребенок перешел по ссылке из объявления и увидел инструкцию, требующую отправить фотографии рабочего стола родительских смартфонов. После отправки фотографий мальчик был уведомлен, что телефон его матери заражен опасными вирусами, которые могут привести к списанию 70 тыс. рублей. Мошенники, якобы с целью сохранения средств, запросили пароли от приложений «Сбербанк» и «МКБ».

Как только они получили доступ, то перевели себе 42 тыс. рублей с одного счета женщины и 310 тыс. рублей с другого. Мать ребенка заметила списания позже, выслушала рассказ сына и незамедлительно заблокировала карты.


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