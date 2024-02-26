Владимир Путин поздравил Эрдогана с 70-летием

Президент РФ Владимир Путин побеседовал по телефону с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и поздравил его с 70-летием.

Признавая высокий авторитет президента Турции как внутри страны, так и за ее пределами, Путин также отметил его долголетнюю государственную службу на благо турецкого народа. Особое внимание было уделено тому, как Эрдоган смог укрепить позиции страны на мировой арене.

Кроме того, в Кремле подчеркнули значительный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных отношений между Россией и Турцией. Путин подчеркнул готовность продолжать конструктивный диалог и совместную работу над различными двусторонними, региональными и международными вопросами повестки дня.