Мнение: О двух правдах российских военных… Кто более прав?

Народ российский смышлён и остёр на язык. Он вникает в самую суть.

Однажды генерал российской Армии возвращался из командировки в поезде. Нормативы позволяли ему выбрать СВ, но он решил демократично ехать в купе вместе со свитой — полковник, подполковник и майор. На каком-то полустанке все они выбрались в тамбур покурить.

И вдруг выбегает проводница: «Мущщины отойдите, полминуты стоим не мешайте высадке!». Открывает дверь… За ней —

вьюга, полустанка за метелью не видно… Фонарь одинокий мотыляется на ветру… Выскакивает в тамбур какой-то капитан с чемоданом, кидает чемодан наружу и собирается прыгать следом.

Генерал:

— Серёга? Ты?

Капитан, оборачиваясь:

— Колян, етить-колотить, ты-то как здесь?

— Да я вот с проверки еду, а ты-то как…?

— А сюда служить приехал, извини, увидимся.

Поезд отъезжает, генерал молча курит, свита молчит. Не выдерживает самый младший.

Майор:

— Товарищ генерал, а… это кто был, простите?

Генерал:

— Да это — Серёга: в училище вместе поступали. Лучшими друзьями там были. Койки рядом стояли. От патруля меня спас однажды: на себя всё взял. Тыщщу лет не виделись, а вот — свела же судьба…

Майор:

— А как же так? Вы уже генерал, а он капитан до сих пор?

Генерал:

— Да вот как вам объяснить?

Достаёт из кармана коробок спичек, трясёт над ухом у офицеров. Спрашивает у полковника:

— Слышишь, море шумит?

— Так точно, товарищ генерал!

Спрашивает у подполковника:

— Слышишь, ракушки друг об друга скрипят?

— Так точно, товарищ генерал, слышу.

Спрашивает у майора:

— Слышишь, русалки поют?

— Так точно, товарищ генерал, слышу отчётливо, даже слова разобрать могу…

— Вот. А Серёга он них*** я не слышал.

Via kilativ

Ну, за вычетом того, что капитаны российской армии заканчивают военную службу, как правило, аккурат к тому времени, когда среднестатистические полковники примеривают генеральские погоны, тут многое верно.

А вот и другая сторона «солдатской правды», также народная.

Армейский полковник орал на сына-подростка:

— Дурак, ну куда тебе в гражданский институт? Бери пример с меня! Даже если ты дебил, до капитана дорастёшь легко, до майора — просто. Пока убедятся, что ты ***удак полный, хоп, да ты уже подполковник! Пока решат, что с тобой делать, третью звезду на погон получишь. А там — либо на волю с полковничьей пенсией, либо, если не совсем уж идиот, комбриг и генерал. Ну чем х***во то?

И второе органично дополняет первое…

Разве не так?

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