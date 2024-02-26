Мнение: О двух правдах российских военных… Кто более прав?
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Народ российский смышлён и остёр на язык. Он вникает в самую суть.
Однажды генерал российской Армии возвращался из командировки в поезде. Нормативы позволяли ему выбрать СВ, но он решил демократично ехать в купе вместе со свитой — полковник, подполковник и майор. На каком-то полустанке все они выбрались в тамбур покурить.
И вдруг выбегает проводница: «Мущщины отойдите, полминуты стоим не мешайте высадке!». Открывает дверь… За ней —
вьюга, полустанка за метелью не видно… Фонарь одинокий мотыляется на ветру… Выскакивает в тамбур какой-то капитан с чемоданом, кидает чемодан наружу и собирается прыгать следом.
Генерал:
— Серёга? Ты?
Капитан, оборачиваясь:
— Колян, етить-колотить, ты-то как здесь?
— Да я вот с проверки еду, а ты-то как…?
— А сюда служить приехал, извини, увидимся.
Поезд отъезжает, генерал молча курит, свита молчит. Не выдерживает самый младший.
Майор:
— Товарищ генерал, а… это кто был, простите?
Генерал:
— Да это — Серёга: в училище вместе поступали. Лучшими друзьями там были. Койки рядом стояли. От патруля меня спас однажды: на себя всё взял. Тыщщу лет не виделись, а вот — свела же судьба…
Майор:
— А как же так? Вы уже генерал, а он капитан до сих пор?
Генерал:
— Да вот как вам объяснить?
Достаёт из кармана коробок спичек, трясёт над ухом у офицеров. Спрашивает у полковника:
— Слышишь, море шумит?
— Так точно, товарищ генерал!
Спрашивает у подполковника:
— Слышишь, ракушки друг об друга скрипят?
— Так точно, товарищ генерал, слышу.
Спрашивает у майора:
— Слышишь, русалки поют?
— Так точно, товарищ генерал, слышу отчётливо, даже слова разобрать могу…
— Вот. А Серёга он них*** я не слышал.
Via kilativ
Ну, за вычетом того, что капитаны российской армии заканчивают военную службу, как правило, аккурат к тому времени, когда среднестатистические полковники примеривают генеральские погоны, тут многое верно.
А вот и другая сторона «солдатской правды», также народная.
Армейский полковник орал на сына-подростка:
— Дурак, ну куда тебе в гражданский институт? Бери пример с меня! Даже если ты дебил, до капитана дорастёшь легко, до майора — просто. Пока убедятся, что ты ***удак полный, хоп, да ты уже подполковник! Пока решат, что с тобой делать, третью звезду на погон получишь. А там — либо на волю с полковничьей пенсией, либо, если не совсем уж идиот, комбриг и генерал. Ну чем х***во то?
И второе органично дополняет первое…
Разве не так?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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