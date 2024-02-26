 

Omdia: себестоимость Apple Vision Pro составляет $1542

26.02.2024, 15:45, Разное
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Согласно отчету аналитической фирмы Omdia, себестоимость компонентов и сборки гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro составляет $1542 или примерно 143,5 тыс. рублей по текущему курсу на 26 февраля 2024 года. Эту информацию передает издание AppleInsider.

Наиболее дорогим компонентом Vision Pro являются microLED дисплеи. Стоимость одной пары экранов для Apple составляет $456, что эквивалентно примерно 42,5 тыс. рублей. По данным Omdia, затраты на дисплеи превышают затраты на всю вычислительную платформу MR-гарнитуры, включая чипсеты М2 и R1.

AppleInsider отмечает, что себестоимость Vision Pro выше розничной цены многих конкурирующих устройств. Например, MR-гарнитура Meta Quest Pro (компания Meta признана в РФ террористической и запрещена) в настоящее время продается в США за $999, в то время как начальная цена составляла $1499.

Продажи Apple Vision Pro начались 2 февраля 2024 года. Розничная цена устройства составляет $3499, что превышает себестоимость на 44%.


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