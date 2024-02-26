В России отменят 29 февраля 2024 года

В связи с оптимизацией расходов федерального бюджета правительство приняло решение признать 2024 год невисокосным с длительностью 365 дней.

Для этого указом премьер-министра отменяется 29 февраля – день, выпадающий раз в 4 года. Таким образом сразу после среды, 28 февраля, наступит пятница, 1 марта.

– Произошла техническая ошибка – при принятии госбюджета на текущий год финансирование рассчитывалась посуточно на 365 дней, но год оказался високосным, поэтому выпало 29 февраля. Чтобы не искать дополнительные источники доходов и не перераспределять деньги, предназначенные для более важных задач, мы решили просто отменить этот день, – пояснили в секретариате правительства.

В кабмине создадут рабочую группу для переноса других дней в году. Специалисты определят наиболее оптимальный для бюджета вариант летоисчисления: рассматривается планомерное увеличение суток на необходимое количество часов, продление суток на 24 часа, либо перенос 29 февраля на 2025-й или другой год.

О нововведении уже оповестили органы ЗАГС – все родившиеся, умершие и заключившие в этот день брак россияне будут получат документы от 1 марта.

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