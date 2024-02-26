Боррель – Трамп и Путин ещё не победили, но Европе нужно проснуться

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Европейские страны должны повысить свою обороноспособность и быть готовыми к любым неожиданностям, заявил в интервью El País глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что ни Трамп, ни Путин ещё не победили, но Европе пора уже проснуться.



AP

Трамп ломает традиционную схему сдерживания НАТО, заявил в интервью El País глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Это варварство, что он предлагает РФ атаковать те страны, которые не соблюдают его условия», — заявил он.

По его словам, европейские страны должны взять на себя ответственность, повысить свою обороноспособность и быть готовыми к любым неожиданностям.

«Трамп ещё не победил, как и Путин ещё не победил, но Европа должна проснуться», — заявил он.

Говоря о ситуации в секторе Газа, Боррель назвал текущее положение дел «полной катастрофой» и обвинил Израиль в использовании голода в качестве оружия войны.

«У нас уже там полная катастрофа. Организация Объединённых Наций была вынуждена приостановить гуманитарную помощь: Израиль использует голод как оружие войны, а это противоречит международному праву», — отметил он.