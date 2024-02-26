Скандалы: Навсегда закрыть микрофинансовые организации

Доля россиян, берущих займы, повторно достигла трехлетнего максимума

В 2023 году доля клиентов микрофинансовых организаций (МФО), которые берут повторные займы, превысила 83%. Это самый высокий показатель за три минувших года. Увеличение повторных клиентов МФО произошло, несмотря на рост ВВП России в прошлом году на 3,6% и увеличение реально располагаемых доходов населения на 5,4%. Почему граждане продолжают обращаться в МФО и как остановить их зависимость от микрозаймов, «МК» выяснил у экспертов.

«Микрозаймы — сплошная головная боль»

Светлане из Анапы 43 года, и вот уже на протяжении 5 лет она никак не может выбраться из долговой ямы под названием «микрозаем». «До сих пор не понимаю, как я угодила в эту ловушку. Вроде взрослая и рассудительная женщина, с двумя высшими образованиями, причем по первому я учитель математики, а вторую «вышку» получила 10 лет назад по специальности «психолог». Но как итог — 4 микрозайма на шее», — сетует наша героиня.

А началось все совершенно банально: у Светланы сломался компьютер. И она решила не связываться с банком — долго и муторно. Обратилась в микрофинансовую организацию, которую нашла в Интернете: «Решила взять недорогой ноутбук — за 30 тысяч рублей. Мне понравилось, что на месте менеджеры все доступно объяснили, и оказалось, что вроде бы не так страшно. Но, к сожалению, выплатить в положенный срок микрокредит я не смогла. И оформила еще один, чтобы погасить проценты за предыдущий». Дальше все стало нарастать как снежный ком. Денег мало, зарплата у женщины небольшая, мужа нет, двое детей, а родители — пенсионеры, живут очень скромно. И она стала занимать у друзей и знакомых, чтобы как можно быстрее закрыть уже два микрозайма. Параллельно начала заниматься репетиторством — дополнительные занятия по математике по 300 рублей в час. Но ситуация особо не поменялась. И Светлана снова побежала в МФО за деньгами. На этот раз для покупки нового телефона для сына. «Оформив микрокредит в размере 15 тысяч рублей, обрадовала ребенка новым гаджетом, но при этом повесила на себя очередной долг. И ведь я понимала, что микрозаймы не уменьшаются, а наоборот, их только больше становится. Помню, месяца четыре не платила, просто забила на все. Не до этого было. А зря! В один «прекрасный» день мне позвонили из МФО. Я пообещала найти деньги и погасить часть долга. Заняла у знакомой 15 тысяч рублей и всей этой суммой закрыла часть. А дальше? Не поверите, снова решилась на очередной микрозаем. Уже четвертый. И очень пожалела».

В итоге Светлана все одолженные МФО финансовые средства потратила на другие нужды. Долги росли как на дрожжах, при этом наша героиня и не собиралась их закрывать. Пока ей не позвонил участковый и не пригласил на беседу. Как оказалось, МФО продала долг и на Светлану написали заявление. «Уже в отделении полиции я все объяснила: что у меня аж 4 микрозайма, денег нет, платить нечем. После часового общения меня отпустили, но убедительно попросили как можно скорее все долги погасить. Надо добавить, что из-за моих долгов мне закрыли выезд из России, но я никуда и не собираюсь уезжать».

Несколько раз жительнице Анапы поступали звонки с угрозами от неизвестного мужчины, а однажды коллекторы даже нагрянули к ней домой по адресу, который она указала при оформлении микрозайма: «Я на давление со стороны третьих лиц не реагирую. Дави — не дави, но если нет денег, то после звонков они не появятся. Эти микрозаймы — сплошная головная боль. Слава богу, меня миновала история с публикацией моих фотографий на порносайтах. Есть же и такие примеры в жизни. Ведь у многих коллекторов никаких моральных принципов вообще нет».

В планах Светланы все же постепенно начать погашать накопленные микрозаймы. Банкротство женщина решительно отметает. По ее словам, из-за сложности процедуры и денег, которые на нее необходимы. А пока наша героиня крутится как может. «Вы будете смеяться, но я хожу и собираю банки алюминиевые. Ценник на них очень даже хороший. Около 56 рублей за 1 кг. Меня уже знают во всех приемных пунктах. И я этого не стыжусь. Каждый человек в жизни крутится как может. Еще за дополнительную плату решаю задачи по математике школьникам. На хлеб с маслом мне с двумя детьми хватает. Конечно, я очень хочу поскорее закрыть все свои долги. Думаю, что еще примерно год, и я все погашу. Новые микрокредиты не беру. Все, табу. Я дала себе слово, чтобы больше влипать в такие истории не буду».

Всем жертвам многочисленных микрокредитов Светлана советует не заниматься очередным продлением: «Лучше пусть будет один микрозаем, даже если вы его просрочили. Не стоит оформлять еще один, чтобы погасить первый, — это путь в вечную кабалу. Важно не заигрываться и не увлекаться данной финансовой схемой, иначе получите очень дорогой денежный в своей жизни урок».

«МФО необходимо закрыть навсегда»

А вот у костромчанки Ольги дела на поприще микрокредитов обстоят намного хуже. По словам 35-летней женщины, ее жизнь пошла наперекосяк 3 года назад, когда она решила оформить небольшой микрозаем на покупку холодильника на дачу. «До этого момента я жила и не тужила, работала заместителем директора в магазине одежды, меня все устраивало. Я в разводе, детей нет. Родители рано умерли, от бабушки и дедушки достался добротный загородный дом в 20 км от Костромы. И я решила его начать обустраивать. И вылилось все это в 8 микрозаймов. Теперь я — злостная неплательщица». На первых порах Ольга с трудом, но закрывала долги. Но в последнее время не очень получается — денег хватает только на самое необходимое. «С микрозаймом в 15 тысяч рублей на холодильник я практически рассчиталась, но подумала, что еще диван, кресла и телевизор поменять бы на даче. И в этой же МФО оформила еще 3 микрокредита на общую сумму в 25 тысяч рублей. И после этого начался настоящий ад: практически вся моя зарплата — 65 тысяч рублей — уходила на погашение 4 микрозаймов. И я стала после работы периодически таксовать на своей старенькой машине. Выходило немного — в месяц около 10 тысяч рублей. А долги росли. Что делать? Пришлось снова обратиться в МФО. Теперь уже за 2 микрокредитами, чтобы последними как-то постараться закрыть предыдущие». И тут снова неудача — магазин одежды Ольги решили закрыть. И женщина в один миг стала безработной. Начались просрочки по микрозаймам. У знакомых и друзей занимать она не стала. И на помощь пришла «всемогущая» МФО. «Наверное, сработала своего рода психология, и я опять оформила микрокредиты — 7-й и 8-й по счету. Какие-то долги я погасила, но не все». Работу Ольга нашла быстро, но в зарплате потеряла: всего 55 тысяч рублей на руки. Долг же тем временем только увеличивался. «Я продала машину, начала пользоваться общественным транспортом, обратилась за помощью в юридическую фирму. Пришлось выложить за эту услугу 7 тысяч рублей. «Юристы предложили мне банкротство, но я отказалась. И моими долгами начали заниматься приставы. Сейчас мой долг — 350 тысяч рублей. Вроде не так много, но и не мало. Смешно, но каждый месяц я все-таки стараюсь потихоньку закрывать свои микрокредиты — по 5 тысяч рублей. Уведомление от приставов мне приходят раз в неделю».

Как отмечает Ольга, у нее два варианта развития событий: либо приставы через какое-то время начнут принудительно списывать с ее банковской карты все деньги в счет погашения микрокредитов, либо придется нанять юриста и подать на личное банкротство: «Это будет стоить дорого — около 150 тысяч рублей. Да и процедура долгая: приблизительно около года. В студенчестве я окончила курсы маникюра. И теперь по выходным дням на дому занимаюсь ногтевой красотой. Хоть какая-то копеечка. Всем заработанным стараюсь покрывать долг».

По словам нашей героини, МФО необходимо уже давно навсегда закрыть. И не морочить голову нашим гражданам: «Недаром ведь вековой народный опыт учит от сумы да от тюрьмы не зарекаться. Рассчитаюсь по долгам и буду жить по средствам. Лучше копить понемногу, чем вздрагивать от каждого телефонного звонка. Успокаиваю себя лишь тем, что у меня есть крыша над головой и основная работа с небольшой подработкой. Микрозаймы — это зло. Не берите с меня пример», — призвала костромчанка.

Пять причин популярности МФО

Суммарный объем микрозаймов россиян по итогам трех кварталов прошлого года (наиболее свежие данные) вырос на 18,2% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го и достиг 348,1 млрд рублей. А общее число клиентов МФО за тот же период приблизилось к 20 миллионам. А теперь еще выяснилось, что число повторных обращений в эти компании у граждан за минувший год стало наибольшим с 2020 года: их доля дошла до 83,4%. Эксперты выделили пять причин популярности микрозаймов у соотечественников. Так, по словам доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Аяза Алиева, во-первых, количество МФО на рынке сокращается, что сказывается на выборе граждан. Во-вторых, нужно учитывать еще и психологию потребителей: людям проще вернуться в ту же микрофинансовую организацию, где их уже знают.

Третьей причиной является высокая развитость цифровых сервисов у микрофинансовых организаций. «Речь, прежде всего, идет о возможности получения займов онлайн, что способствует простоте их получения и обслуживания», — пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Четвертой причиной популярности МФО у соотечественников является специфический портрет клиента, ведь существенная часть берущих микрозаймы — граждане с не самым высоким персональным кредитным рейтингом, которым банки зачастую отказывают в получении кредитов.

Пятой причиной популярности МФО у россиян являются маркетинговые акции и их собственная работа по сохранению лояльности своих клиентов. Многие организации такого типа намеренно предлагают пониженные процентные ставки для постоянных клиентов. Для бизнес-модели МФО повторный клиент — лучший. «Микрофинансисты находятся между двух огней с точки зрения рисков, — разъясняет аналитик финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман. — С одной стороны, бдительный регулятор — ЦБ РФ — с его неусыпным надзором, ужесточением требований к деятельности МФО. С другой стороны — заемщики, которые несут не только прибыль, но и потенциальные опасности непогашений. И с обеих точек зрения «повторник» предпочтителен. Он более понятен, изучен, предсказуем по сравнению с новым клиентом». Кроме того, повторные клиенты требуют от МФО меньше расходов на организацию для них займа, что экономит средства компаний. Именно поэтому МФО стремятся в большей степени работать с «возвратными» клиентами. Им легче отказать новичку, но выдать чуть больше прежнему знакомому.

Выходя из порочного круга

У этого явления есть очень важное социальное измерение. Нужно понимать, что повторные заемщики чаще всего возвращаются за дорогущими микрозаймами не от хорошей жизни. Они испытывают постоянную необходимость перехватить денег до зарплаты из-за недостатка доходов или хронических финансовых проблем. Зачастую «повторники» берут новые займы для погашения предыдущих, например, в другом МФО. Эти клиенты остаются во многих случаях неблагополучными, несущими риски для заимодавцев, что финорганизации компенсируют высокими процентами. Как рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов, формирование модели поведения «постоянного должника» происходит по причине недостатка финансовой грамотности и ответственности потенциального заемщика. Для должников, которые уже оказались в подобном положении, действенным советом будет погасить долги за счет имеющихся средств, а не путем получения нового займа. В критической ситуации единственным выходом может стать банкротство, но после освобождения от долгов важно помнить о том, что новая «долговая яма» может стать куда более глубокой.

По мнению основателя компании «Союз банков Москвы» Даниила Клешко, если человек уже является постоянным клиентом МФО и хочет выйти из этого статуса, ему следует, прежде всего, научиться планировать свои финансы таким образом, чтобы не обращаться за новыми займами. Возможно, потребуется бюджетирование и сокращение ненужных расходов. Также полезно обратиться к финансовому консультанту или к специалистам по управлению долгами: они смогут помочь разработать план по погашению существующего долга и организовать финансовый план, который исключает новое обращение в МФО. Кроме того, не стоит забывать и о других возможностях получения финансовой поддержки, таких как займы у родственников и друзей. В некоторых случаях это может быть более выгодным вариантом, чем обращение в МФО. «Я всегда советую вести учет всех своих доходов и расходов, — поддерживает идею директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова. — Можно в тетради, можно в специальных приложениях. Такое упражнение помогает дисциплинировать свои расходы». За пару месяцев, как правило, очень легко понять, на чем можно сэкономить без существенной просадки уровня жизни, отметила финансист.

Мария Пати, Наталия Трушина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”