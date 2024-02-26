 

Рупор кремлевской пропаганды: У нас заморожено не меньше

26.02.2024, 15:11, Разное
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Силуанов заявил, что в России заморожено сопоставимое кол-во западных активов, которые можно будет конфисковать при попытке украсть замороженные части российских ЗВР.

Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.

« "Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможной судьбе замороженных за рубежом золотовалютных резервов России.

Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
По словам Силуанова, другие страны уже делают собственные выводы из этой истории.
"Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах — это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана", — сказал он.

https://ria.ru/20240226/otvet-1929457010.html – цинк

Хорошо если так.

Источник: Colonel Cassad


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