 

Москвичи протестируют систему электронного голосования перед выборами президента

26.02.2024, 14:20, Новости дня
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В Москве состоится тестовое голосование перед выборами президента России. Процедура пройдет 2 марта с 10 до 14 часов на участках и на странице elec.mos.ru.

Участникам тестового голосования предстоит ответить на вопрос “Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?”. Предварительная регистрация для голосования не требуется, однако необходима столичная прописка.

Для голосования на портале mos.ru нужна полная учетная запись. С помощью специального сервиса можно проверить доступные способы голосования.

Во время тестового голосования разработчики проверят работоспособность компонентов системы. На ряде участков проведут стресс-тесты. Это необходимо, чтобы убедиться в готовности сотрудников и оборудования к экстренным ситуациям.

В середине февраля в Москве началось обучение наблюдателей за предстоящими выборами. Преподаватели ведущих учебных заведений рассказывают об основах избирательного законодательства. На занятиях разбирают случаи, которые могут возникнуть во время голосования. В конце обучения нужно пройти аттестацию.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-голосовании нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.


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