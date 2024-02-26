Bloomberg: Apple заинтересовалась AR-очками и AirPods с камерами

Компания Apple за последние годы активно исследует концепцию новых носимых устройств, включая AR-очки, “умное” кольцо и обновленные AirPods с встроенными камерами. Информация о планах была представлена в информационном бюллетене Power On журналистом Bloomberg Марком Гурманом.

Гурман сообщил, что несколько лет назад команда промышленных дизайнеров Apple представила руководству компании идею “умного” кольца, ориентированного на функции здоровья и фитнеса. В настоящее время разработка такого устройства не активна, хотя кольцо может стать доступной альтернативой Apple Watch.

Apple также рассматривает создание пары “умных” очков, менее амбициозных по сравнению с Apple Vision Pro. Они могли бы конкурировать с моделями, такими как Ray-Ban Smart Glasses и Echo Frames от Amazon. Предполагается, что эти очки могут стать заменой AirPods, обладая встроенными динамиками, камерами, датчиками здоровья и возможностями искусственного интеллекта. На данный момент проект находится на стадии технологического исследования в подразделении Apple по разработке аппаратного обеспечения.

Инсайдеры также сообщили, что в прошлом году инженеры Apple начали изучать возможность установки камер с низким разрешением в AirPods, что позволит наушникам стать компактными и автономными ИИ-ассистентами.