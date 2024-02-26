Россиянам напомнили, что удаление истории просмотров в браузере может считаться уголовным преступлением

Нынешняя редакция Уголовного кодекса в сочетании с некоторыми определениями, вынесенными Верховным судом, позволяет судить по уголовной статье за удаление истории просмотров в браузере на настольных компьютерах, ноутбуках, умных телевизорах, смартфонах и других электронных устройствах.

В Совете по правам человека напомнили, что по факту удаления истории просмотров в 2023 году возбудили 216 уголовных дел в 31 регионе России. В некоторых случаях их фигуранты отделались условными сроками, поскольку смогли аргументированно доказать – пустая история в браузере объяснялась тем, что устройство было только что куплено.

Практически во всех случаях стёртая история трактовалась как признаки преступления по статье 316 УК РФ – «Укрывательство преступления», что давало основу для задержания и ареста. После этого дело переквалифицировали по недавно введённой статье 414 УК РФ «Другие преступления», предусматривающей ответственность за деяния, не предусмотренные другими статьями Кодекса и успешно доводили до суда. Число оправдательных приговоров в проанализированном массиве дел составило 1,85% (4 дела).

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