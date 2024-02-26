Скандалы: Чистка строя

Китайских генералов отправляют под суд

Бывшего главу военной разведки Китая обвинили в коррупции, и в лучшем случае ему грозит пожизненный срок. Интрига же в том, что генералы в Поднебесной в последнее время регулярно оказываются под судом. Что происходит с китайской армией?

Что там какой-то глава военной разведки, если под следствие угодил даже бывший министр обороны Ли Шанфу?! Министра обвиняют в коррупции, при этом заодно упоминают его «нелояльность» и сомнительные способности руководителя, доведшие оборонное ведомство до «дисфункции управления». Тем не менее акцент делается именно на нечистые руки министра.

Насколько уместен подобный акцент (да и сам по себе сюжет) в стране, готовящейся к войне, – непраздный вопрос. Генеральские звания в НОАК, как правило, получают за выслугу лет, 40-летних, а тем паче 30-летних в высшем военном командовании – раз-два и обчёлся. Долог и тернист путь к генеральским погонам! Так что общая ситуация диктует генералитету правила корпоративного поведения – лишний раз не отсвечивать, инициативы не проявлять. В мирное время – сойдёт. А в военное?

Охота на нелояльных

При обыске у бывшего шефа военной разведки генерал-лейтенанта Ян Хуэя (вообще-то фамилия у него немного другая, но для нашего уха слишком уж неблагозвучная) изъяли наличные – 260 млн юаней, в пересчёте это 35,8 млн долларов. А ещё множество банковских карт. Казалось бы, коррупционная составляющая не должна вызывать сомнений – иначе откуда такие деньжищи?! Но сомнения есть. «Под колпак» генерал угодил в конце осени 2018-го. К тому времени он уже семь лет не руководил главным разведывательным управлением Генштаба НОАК, пребывая тем не менее на высоком посту, в должности начальника штаба Восточного командования армии. Ян Хуэй – из «выскочек», в 50 лет (через два года после ухода из разведки) его произвели в генерал-лейтенанты. Говорят, что «ворожили» ему так называемые комсомольцы из руководства КПК, подсаживая повыше. И скорее всего Ян Хуэй поплатился именно за это высокое покровительство. Как известно, на последнем съезде КПК Си Цзиньпин окончательно изгнал прозападных «комсомольцев» из власти («Наша Версия» неоднократно писала об этом в подробностях).

Но есть и другое мнение. В мае 2011-го шеф военной разведки Ян Хуэй неожиданно оказался в свите главы Генштаба НОАК Чэнь Биндэ, отправившегося за океан с восьми­дневным визитом. Чтобы было понятнее: в Китае личность действующего главы военной разведки – тайна из тайн, на Западе до сих пор точно не знают, кто руководит ГРУ ГШ НОАК в текущий момент времени, только строят догадки. А тут такой выход из-за печки! Но в те годы «комсомольцы» вели Китай к сближению с США, и закономерным итогом сближения стала «открытость» военного руководства. Правда, итог этой «открытости» для китайского генералитета оказался печальным. С 2014 (год начала массовых преследований армейского руководства НОАК) по 2018 год якобы «за коррупцию» на скамью подсудимых угодили порядка 200 генералов и 13 тыс. (!) офицеров, сообщала South China Morning Post. Куда там товарищу Сталину с его «делом Тухачевского»!

На сегодня ситуация такова. Бывшего министра обороны продолжают допрашивать, бывший глава Генштаба «уехал» на пожизненный срок с конфискацией, а бывшему шефу военной разведки надели на ноги кандалы. Они намекают, что приговор будет серьёзным. Скорее всего Ян Хуэя приговорят к смертной казни

Руководство армии «под колпаком»

К концу лета 2018 года заокеанские китаисты сошлись во мнении, что «репрессии» в руководстве НОАК завершаются (в South China Morning Post выходила даже объёмная статья на эту тему). Скандальных генеральских самоубийств больше не отмечалось (последним свёл счёты с жизнью осенью 2017-го генерал-полковник Чжан Ян), да и «посадок» стало гораздо меньше. Вместо них в армии стали практиковать «понижение на семь званий» с переводом генералов на должности заместителей командиров полков (так поступили, к примеру, с генералом Вэй Ляном, замполитом штаба Южного командования, и его коллегой Сюй Фэнлинем).

Однако эксперты жестоко ошиблись в расчётах. Уже в октябре из КПК неожиданно исключили действующего главу Генштаба НОАК генерал-полковника Фан Фэнхуэя, а в феврале 2019-го его приговорили к пожизненному заключению, формально – за коррупцию. Однако в судебном приговоре имелось знаковое, можно сказать, уточнение – «за получение больших денежных сумм неизвестного происхождения». И это второе по значимости должностное лицо в армии! А разгадка проста: Фэнхуэй был протеже Ху Цзиньтао – того самого неформального лидера «комсомольцев», которого осенью 2022 года на съезде КПК под руки вывели из зала заседаний. В общем, за посадкой Фэнхуэя последовала очередная волна коррупционных дел – зацепило и бывшего главу военной разведки Ян Хуэя.

Так что на сегодняшний день ситуация такова. Бывшего министра обороны продолжают допрашивать, бывший глава Генштаба «уехал» на пожизненный срок с конфискацией, а бывшему шефу военной разведки надели на ноги кандалы – по свидетельству бежавшего в США китайского журналиста Чжао Ланьцзяна. Кандалы на ногах намекают, что приговор будет серьёзным. Скорее всего осудят к смертной казни – с отсрочкой на пару лет, как год назад члена парткома министерства госбезопасности генерал-майора Лю Яньпина. А затем заменят приговор на пожизненное. Таким образом, как ни крути, трое высших армейских руководителей в одночасье оказались отпетыми уголовниками.

За лояльность платят боеспособностью

Тем временем эксперты South China Morning Post сообщают о третьей волне армейских чисток, начавшейся прошлым летом и ознаменованной внезапной заменой министра обороны. Поплатились должностями «несколько бывших и действующих командиров ракетных войск НОАК, ключевого элемента ядерного боевого потенциала страны», – генералы Ли Юйчао, Чжан Чжэньчжун и Лю Гуанбинь. Все они под стражей, их активно допрашивают. Между прочим, Ли Юйчао – реформатор ракетных войск, в армии у него был до ареста высокий авторитет. А ещё популярного в войсках генерала на последнем съезде КПК делегировали в ЦК партии. А тут ещё внезапная смерть главы правительства Ли Кэцяна прошлой осенью, «пропажа» министра иностранных дел Цинь Гана прошлым летом… А ещё в Financial Times писали, что с февраля по апрель прошлого года «более 10 высших руководителей финансового сектора Китая оказались в центре коррупционного расследования или понесли наказание».

Не слишком ли сильно перетряхивают военное руководство? Случайно или нет, однако военная операция НОАК по воссоединению с Тайванем то и дело переносится на более поздний срок. Китайские военные самолёты, как следует из информации, размещённой в открытом доступе, больше не рискуют в одиночку проводить рейды над Южно-Китайским морем – непременно зовут поучаствовать ВКС России. Оно и понятно – случись зацепиться китайцам с американцами, как-то проявится их боеготовность? Тем временем все пять едва сошедших со стапелей российских военных кораблей и подлодок поступили на Тихоокеанский флот – небывалая история, ибо раньше комплектовали новинками в первую очередь Балтийский и Северный флоты, а ТОФ значился в аутсайдерах поставок, где-то за Каспийской флотилией. Определённо в руководстве НОАК не питают иллюзий касательно собственной боеготовности – особенно на фоне нескончаемых чисток военного руководства страны. Похоже, китайское политическое руководство повторяет советские ошибки времён «сталинских чисток» и «хрущёвского сокращения» армии. И не делает выводов касательно последствий такого отношения к военным.

Конечно, досадно, что коррупция настолько проникла в китайскую армию. Но тот факт, что политическое руководство страны не заметает сор под ковёр, настраивает на позитивный лад. В самом деле, ничто не разрушает так сильно страну, как подрыв доверия к её руководителям, заподозренным в коррупции. У Запада имеются желание и возможности преподносить происходящее в Китае в выгодном для себя свете, одновременно замалчивая собственную коррупцию в том же Пентагоне. Вот и пишут о 200 арестованных генералах, хотя поимённо речь, пожалуй, о двух-трёх десятках. Тем не менее для Пекина наказание проворовавшихся руководителей – безвыходная необходимость. Однажды получив деньги от военных поставщиков, где гарантия, что этого генерала не начнут шантажировать разведки других стран? Или сами не предложат ему денег – но уже за предательство? Может, оттого на Западе и сокрушаются так сильно о коррупции в НОАК, что видят всё меньше шансов влияния на выходящий из-под контроля Восток?

Алекс Велес-Грин, старший политический советник Центра национальной безопасности Эллисона при аналитическом центре Heritage Foundation

– Чистки в генеральских рядах демонстрируют кризис доверия политического руководства к военному. Всё это может привести к тревожным последствиям как для китайской армии, так и для международной безопасности в целом. Доверие к НОАК явно пошатнулось, но и доверие генералитета к политическому руководству страны, вероятно, тоже.

Руслан Горевой

Оригинал материала: “Версия”