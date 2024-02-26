Минфин намерен запустить обмен замороженными активами в этом году

Минфин разрабатывает механизм обмена активами для россиян, рассказал глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, запуск планируется в текущем году.

Президент Владимир Путин подписал указ о запуске процесса обмена активами в ноябре 2023 года. Обмен с иностранцами будет проходить в формате торгов, с условиями, определенными правительственной комиссией. Сделка для инвесторов станет бесплатной, но объем активов не должен превышать 100 тыс. руб.

По оценкам Минфина, блокировка иностранных активов затронула около 3,5 млн российских инвесторов, а за рубежом было заморожено средств на 1,5 трлн руб. Силуанов отмечает, что обмен активами позволит вернуть вложения 2,5 млн российским инвесторам.