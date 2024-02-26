 

Любите географию? Тест для вас – угадайте страну по флагу

26.02.2024, 12:10, Новости дня
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Более двух с половиной миллиона городов по всему земному шару объединены в 150 с лишним стран. И у каждой из них есть свою уникальная государственная символика. Настоящие географы знают, быть может, флаги всех стран.

А вы сможете справиться с этой задачей? Пройдите тест, подготовленный “Дни.ру”, и проверьте: помните ли вы из школьного курса географии хотя бы десять флагов. Заядлым путешественникам тоже будет полезно освежить свои знания.

Тест состоит из десяти флагов, в качестве ответов предложно по четыре страны. Разумеется, верный ответ всего один. Желаем удачи!

Кстати, любители географии и путешественники могут пройти еще один тест от “Дни.ру”. Там необходимо будет угадать страну по фотографии. Попробуйте свои силы!


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