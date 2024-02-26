 

Берлинале-2024: стали известны победители ежегодного кинофестиваля

26.02.2024, 12:10, Новости дня
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Одноименный дворец Берлина принимает ежегодный кинофестиваль с 1951 года, известный как “Берлинале”, который выделяется среди мировых кинофорумов своим стремлением к отображению разнообразия культур. Кураторы фестиваля ценят представление кинематографических работ со всего земного шара, подчеркивая мультикультурный аспект мероприятия.

Кинофестиваль проходил при участии актрисы из Голливуда Лупиты Нионго, чьи корни уходят в Африку. Артистка известна по ролям в “12 лет рабства”, “Черная пантера” и “Звездные войны: Скайуокер. Восход”.

Жюри приняло решение, которое многих ошеломило. Времена, когда на крупнейших фестивалях возвышали достижения кинематографа, казалось, миновали. Вместо этого, эра выдвинула вперед активистов, выражающих себя в соответствии с современными социальными настроениями, в то время как истинные мастера кинорежиссуры, по мнению критиков, были несправедливо оттеснены на обочину.

В рамках 74-го кинофестиваля “Берлинале-2024”, документальное произведение “Дагомея” от режиссера Мати Диоп было отмечено высшей наградой — “Золотым медведем”. Этот фильм, длительностью чуть больше часа, рассказывает о возвращении украденных артефактов обратно в Африку, Бенин, государство, которое в прошлом носило название Дагомея.

Победителем в категории гран-при стало произведение “Нужды путешественника” с участием Изабель Юппер. В то же время, публика из России в скором времени сможет насладиться творением Хон Сан-су, благодаря компании A-One.

На фестивале “Берлинале-2024” также были отмечены актерские достижения: Себастиан Стэн получил “Серебряного медведя” за лучшую мужскую роль в “Другом человеке”, в то время как Эмили Уотсон была награждена за лучшую женскую роль второго плана в картине “Подобные мелочи”, которая открывала фестиваль.

В ходе кинофестиваля “Берлинале-2024”, кинокартина Антонеллы Судасасси Фернисс под названием “Воспоминания о горящем теле” завоевала любовь аудитории в рамках секции “Панорама”, где она была отмечена призом зрительских симпатий. В категории документального кино, высшую оценку экспертов получил фильм “Нет другой земли”. Рохас Джулиана была отмечена как выдающаяся постановщица за свою работу над фильмом “Сидаде; Кампо”.


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