 

Законодатели поддержали идею о налоге на атеизм

26.02.2024, 11:33, Разное
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Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал инициативу общественной организации «Русская соборность» о введении нового сбора, который будут платить исключительно атеисты.

Согласно инициативе общественников, неверующие россияне должны платить по 5 процентов со всех своих доходов на «восстановление храмов и агитационно-пропагандистскую работу среди молодёжи».

– Россия — это свободная страна и право не верить в бога есть у каждого человека, но в Конституции не сказано, что человек не должен платить за это право, тем более, все полученные средства пойдут на благое дело, – пояснил глава «Русской соборности» Гамлет Лероян.

Парламент рассмотрит поправки в Налоговый кодекс уже в марте 2024 года, а новый сбор начнут взымать с 1 июля. Планируется, что ежегодно атеисты будут платить верующим до 500 млрд рублей, что позволит восстановить уже в 2025 году порядка тысячи храмов и провести несколько теологических конгрессов с международным участием.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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