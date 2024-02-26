Просто находка для чувствительной кожи: особенности энзимного пилинга и правила его применения

Обязательным условием для безупречного внешнего вида и здоровья кожи является правильное клеточное обновление. Необходимо своевременно удалять ороговевшие и омертвевшие клетки, что стимулирует процессы регенерации. В домашних условиях можно выполнить энзимный пилинг, который отлично очищает кожу и подходит для девушек и женщин различного возраста.

Что такое энзимный пилинг

Эта процедура позволяет бережно очистить кожу лица от омертвевших клеток и различных загрязнений. Энзимный пилинг подразумевает использование специальных ферментов – протеаз, которые разрушают белки и удаляют омертвевшие клетки кожи. Проводится такая процедура с использованием специализированной косметики на натуральной основе.

Протеазы, используемые в пилинге, присутствуют в больших количествах в различных экзотических фруктах, включая ананасы, папайю и цитрусовые. Ферментный энзимный пилинг относится к категории поверхностных, поэтому он мягко воздействует на кожу, не вызывая после сеанса ее обильного шелушения. Такую процедуру можно порекомендовать даже обладательницам чувствительной и проблемной кожи.

Эффект от выполнения энзимного пилинга

Энзимный пилинг не только удаляет омертвевшие клетки кожи, но и ускоряет метаболизм и регенерацию клеток. Соответственно, лицо становится гладким, устраняются мелкие мимические морщинки. Такая процедура также обладает прекрасным антивозрастным эффектом, стимулируя выработку коллагена и улучшая кровообращение в эпидерме. Следовательно, можно вновь вернуть коже сияющий и свежий внешний вид.

Омертвевшие клетки кожи часто забивают поры, что приводит к появлению угрей, черных точек и даже хронического дерматита. Одновременно воздействие ультрафиолета в солнечном свете может нарушить работу сальных желез, особенно это проявляется с комбинированной и жирной кожей. Выполняя энзимный ферментный пилинг, можно добиться глубокого очищения пор, что позволяет справиться с угрями и прыщами.

Основные преимущества энзимного пилинга

Основным преимуществом энзимного пилинга является его мягкое воздействие на кожу. Это в особенности отличает данную процедуру от кислотного пилинга, который может быть слишком агрессивным для чувствительной и нежной кожи.

Вся процедура очищения может быть выполнена в домашних условиях. Все, что нужно сделать, — это приобрести соответствующее средство и ознакомиться с инструкцией по его использованию. В этом случае не требуется проведение сложных и трудоемких манипуляций с кожей.

Используемые в энзимном пилинге составы имеют натуральное происхождение, что позволяет отнести такую косметику к категории экологичных. Именно поэтому аллергические реакции и воспаление кожи после такой процедуры отмечаются крайне редко.

Очищенная кожа после энзимного пилинга лучше усваивает активные ингредиенты, что повышает эффективность используемой косметики. Соответственно, после такой очистки лица рекомендуется использовать различные увлажняющие и питающие составы.

Средства для энзимного пилинга имеют доступную стоимость, поэтому проведение таких процедур становится доступным для каждого. Важно лишь правильно подобрать средства, которые будут подходить под конкретный тип кожи.

Показания и противопоказания к энзимному пилингу

Специальные средства, используемые для энзимного пилинга, напоминают косметические маски. Такое средство наносится на очищенную от макияжа кожу, выдерживается определенное время, после чего смывается чистой водой. Дополнительных процедур в таком случае проводить не требуется. Регулярное выполнение энзимного пилинга позволяет уменьшить пигментацию, выравнять тон лица, повысить тонус и эластичность кожи, а также уменьшить количество черных точек и нормализовать работу сальных желез.

Энзимный пилинг имеет минимум возможных противопоказаний. К ним относятся индивидуальная непереносимость входящих в состав такого средства компонентов, наличие на лице хронических воспалений, сахарный диабет, дерматит и другие заболевания, которые сказываются на иммунной системе. В редких случаях после таких процедур может отмечаться появление угревых высыпаний, обострение герпеса и покраснение кожи.

Процедура энзимного пилинга

Процедура энзимного пилинга не представляет какой-либо сложности, поэтому ее с легкостью можно провести самостоятельно в домашних условиях. Это также прекрасное дополнение к ежедневному уходу за кожей. При этом необходимо обязательно в точности следовать предписаниям по проведению такой процедуры с каждым из используемых средств. Так как остатки такого состава способны вызывать раздражение кожи, необходимо после завершения сеанса тщательно промыть прохладной водой.

В каждом конкретном случае время, в течение которого выдерживается такая очищающая маска на лице, может отличаться. Перед нанесением средства нужно очистить лицо от макияжа, используя специальный тоник. Препарат для пилинга наносится на кожу, покрывая сверху состав пленкой или салфеткой. Через 20-30 минут состав смывают, используя для этого чистую воду. Дополнительно кожу можно обработать тонизирующим и питательным средством.

Как часто проводить энзимный пилинг

Бытует ошибочное мнение, что пилинг кожи необходим после 35-40 лет. Любой косметолог подтвердит, что подобные процедуры следует выполнять начиная с восемнадцати лет. Регулярные сеансы очистки и обновления кожи насыщают ее влагой, придают сияние и здоровый внешний вид. Препараты с протеазами и энзимный пилинг прекрасно подходят как для ухода за лицом, так и за кожей рук и всего тела.

Энзимный пилинг станет отличной альтернативой использованию более мощных средств с различными кислотами. В особенности это по достоинству оценят обладательницы чувствительной кожи. В то же время нужно помнить, что выполнять такую процедуру ежедневно все же не стоит, так как это может ухудшить состояние кожи и пересушить кожные покровы. Будет достаточно проводить две процедуры в месяц, чтобы поддерживать кожу в тонусе и обеспечивать ей эффективную очистку.