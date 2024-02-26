Минфин уменьшит пополнение ФНБ при низких ценах на нефть

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин сократит пополнение Фонда национального благосостояния, если цены на нефть Urals останутся на уровне $65 за баррель в этом году, а курс доллара составит около 90 рублей. Тем не менее, он подчеркнул, что все бюджетные расходы будут обеспечены финансированием.

Согласно прогнозам Минэкономики, средний курс доллара в 2024 году составит 90,1 рубля, а средняя экспортная цена на российскую нефть будет $71,3 за баррель. По итогам года ожидается, что объем ФНБ достигнет 6,7 трлн рублей. Прогнозируемые расходы составят 36,6 трлн рублей, доходы – 35 трлн рублей, а дефицит – 1,595 трлн рублей, что составляет 0,9% ВВП.

За январь текущего года объем ФНБ сократился на 43 млрд рублей, до 11,922 трлн рублей, однако в долларовом эквиваленте увеличился на $119 млн, достигнув $133,526 млрд. Сборы нефтегазовых доходов за январь немного превысили декабрьские показатели (651 млрд рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (426 млрд рублей), они выросли в 1,6 раза. Сборы налога на доходы с физических лиц сократились до 878 млрд рублей, по сравнению с декабрем, когда они составили 970 млрд рублей. Расходы на субсидирование нефтепереработчиков в январе снизились до 111 млрд рублей с 151 млрд рублей в декабре, а выплаты по топливному демпферу уменьшились до 147 млрд рублей с 258 млрд рублей.