Клявер впервые рассказал про отношения родных и усыновленных детей от разных жен

Денис Клявер женат уже в третий раз. От второй жены – Юлии Клявер – у него есть 22-летний сын Тимофей и 31-летняя падчерица Алиса. От третьей супруги – Ирины Клявер – растут 10-летний сын Даниэль и падчерица Анастасия. А как все они общаются?

“Дети прекрасно ладят между собой, – заверяет певец. – Потому что им и с папой повезло, и мамы у них прекрасные – это мудрые, восхитительные женщины. У всех моих детей прекрасные, счастливые отношения, они часто встречаются. Как и у меня со всеми женами. Жизнь складывается по-разному, но дети – это святое. Поэтому надо прийти к каким-то компромиссам ради них”.

Тимофей, старший сын Клявера, решил стать актером. “Недавно был студенческий показ, на котором были моя мама и мама Тимошки, – говорит артист. – И казалось, что дедушка сверху (актер Илья Олейников умер в 2012 году – Прим. ред.) помогает своему внуку. Если говорить серьезно, то это здорово, когда человек начинает осознанно заниматься этой профессией, понимая, что для них это важно”.

Напомним, сам Денис в 1996 году окончил Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М. П. Мусоргского по классу трубы. Во время службы в армии играл в военном оркестре. А с 1994 по 2012 годы являлся участником музыкальной группы “Чай вдвоем”.