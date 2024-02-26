За счет этого отдельные зарплаты в ряде отраслей могут вырасти на 20–30 процентов

В 2024 году ожидается значительный рост зарплат в различных отраслях экономики России. Причиной этого станут изменения в Трудовом кодексе, которые были одобрены в первом чтении Госдумой на прошлой неделе.

Эти изменения вводят обязательство для работодателей оплачивать сверхурочные часы работникам по трудовому договору, учитывая не только базовую заработную плату, но и все дополнительные выплаты, что особенно актуально для отраслей, где соотношение фиксированной и переменной части заработной платы составляет 40/60.

По прогнозам, работники в сферах торговли, строительства, оборонно-промышленного комплекса и государственной службы получат на 20–30% больше благодаря этим изменениям.

Предполагается, что часть работодателей, как в коммерческом, так и в государственном секторе, вынуждены будут увеличить расходы на фонд оплаты труда. Особенно это затронет статьи расходов, связанные с оплатой сверхурочных трудовых часов, включая все возможные выплаты.

Статистика, оценивающая распространенность сверхурочной работы в России, не полностью объективна. Тем не менее, опросные данные свидетельствуют о том, что определенные отрасли требуют большего объема трудовых часов, чем другие. Например, в 2022 году в среднем на одного работающего приходилось 38,1 часов рабочего времени в неделю.