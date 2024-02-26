 

Дуб, посаженный Такером Карлсоном, дал первые жёлуди

26.02.2024, 9:33, Разное
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Черешчатый дуб, посаженный американским журналистом Такером Карлсоном в ходе недавнего визита в Россию, несмотря на высоту 35 см смог не только обрести листву в зимний период, но и заплодоносить, сообщили в Тимирязевской академии.

Как подчёркивает академик РАН, ректор Московской сельскохозяйственной академии имени Климента Тимирязева (МСХА) Владимир Трухачёв, в его многолетней практике впервые произошёл такой уникальный случай.

– Дубы обычно начинают плодоносить в возрасте 40-60 лет, отдельные виды могут давать плоды в 16 лет. Но дерево, посаженное Такером Карлсоном, дало жёлуди через несколько недель после посадки в грунт. Это настоящее чудо! – заверил академик.

В ближайшее время в учебном заведении планируют монетизировать дерево – ему сделают кованную оградку, чтобы оградить от вандалов, однако, купив билет, можно будет посетить реликвию и даже сфотографироваться на её фоне. Когда крона дуба Такера обретёт пышную форму и сможет отдавать тень, в вузе планируют сдавать его в аренду под летнее кафе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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