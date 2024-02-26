 

Силуанов: сдвиги в мировой экономике не проходят безболезненно

26.02.2024, 9:10, Разное
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов прокомментировал исследование экономиста Рэя Далио, которое указывает на политические напряжения в период смены формаций между странами. Он отмечает, что современный мир также стал свидетелем таких сдвигов, где развивающиеся экономики уже превзошли “большую семерку” по потенциалу. Однако такие изменения не проходят незамеченными, и мы видим попытки сдерживания новых игроков, таких как Китай и Россия, с помощью ограничений и санкций.

Силуанов также отмечает, что санкции Запада оказывают негативное воздействие на все стороны, но при этом подчеркивает устойчивость российской экономики. В 2023 году экономика страны продемонстрировала рост на уровне 3,6%, промышленное производство выросло на 3,5%, а реальные располагаемые доходы увеличились на 5,4%.

До того, как БРИКС расширился в 2024 году, объединение развивающихся экономик уже обогнало G7 по вкладу в мировой экономический рост. Прогнозируется, что Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка смогут обеспечить 33,6% роста к 2028 году.


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